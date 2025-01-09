https://sputnik-georgia.ru/20250109/gruzovik-i-legkovushka-stolknulis-na-zapade-gruzii--ne-oboshlos-bez-zhertv-291699410.html

Грузовик и легковушка столкнулись на западе Грузии – не обошлось без жертв

Грузовик и легковушка столкнулись на западе Грузии – не обошлось без жертв

Sputnik Грузия

МВД начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T18:38+0400

2025-01-09T18:38+0400

2025-01-09T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Молодая женщина скончалась в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Кутаиси (регион Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2". Инцидент произошел во второй половине дня на улице Никеа. По данным МВД, начато расследование по статье 276 – "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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