https://sputnik-georgia.ru/20250109/gruzovik-i-legkovushka-stolknulis-na-zapade-gruzii--ne-oboshlos-bez-zhertv-291699410.html
Грузовик и легковушка столкнулись на западе Грузии – не обошлось без жертв
Грузовик и легковушка столкнулись на западе Грузии – не обошлось без жертв
Sputnik Грузия
МВД начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" 09.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-09T18:38+0400
2025-01-09T18:38+0400
2025-01-09T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Молодая женщина скончалась в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Кутаиси (регион Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2". Инцидент произошел во второй половине дня на улице Никеа. По данным МВД, начато расследование по статье 276 – "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кутаиси, дтп
происшествия, грузия, новости, кутаиси, дтп
Грузовик и легковушка столкнулись на западе Грузии – не обошлось без жертв
МВД начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта"
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Молодая женщина скончалась в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Кутаиси (регион Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2".
Инцидент произошел во второй половине дня на улице Никеа.
По данным МВД, начато расследование по статье 276 – "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".