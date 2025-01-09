https://sputnik-georgia.ru/20250109/import-gruzovykh-avto-v-gruziyu-bet-rekordy-291683028.html

Импорт грузовых авто в Грузию бьет рекорды

Импорт грузовых авто в Грузию бьет рекорды

Sputnik Грузия

Импорт в основном был осуществлен из Китая, Германии, Турции, Нидерландов, Франции, Японии, Польши и Бельгии 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T09:48+0400

2025-01-09T09:48+0400

2025-01-09T10:11+0400

экономика

грузия

новости

турция

германия

китай

сакстат

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/19/288091293_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_616985c87643ba7afc50d2ab9fb94ae2.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Грузия завезла грузовые автомобили стоимостью 198,4 миллиона долларов в январе-ноябре 2024 года, что на 28,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и является рекордом за последние 15 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В целом, в этот период страна приобрела 16 085 единиц грузовых авто. За 11 месяцев 2023 года в Грузию завезли 14 491 единицу на сумму 154,2 миллиона долларов. Импорт в основном был осуществлен из Китая, Германии, Турции, Нидерландов, Франции, Японии, Польши, Бельгии и др. Топ-пять стран-экспортеров грузовых автомобилей в Грузию в январе-ноябре 2024 года: Кроме того, за отчетный период, рекордным был и реэкспорт. За 11 месяцев 2024 года Грузия экспортировала 4683 единицы грузовых автомобилей (+16,4%) на сумму 54,7 миллиона долларов (+26,9%). Между тем с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ввоз в Грузию грузовиков и автобусов, выпущенных до 2014 года. Ограничение на импорт введено в связи с переходом страны на стандарт Евро-5. При этом стандарт Евро-5 уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля. Решение не касается автомобилей, уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

германия

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, турция, германия, китай, сакстат