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Импорт грузовых авто в Грузию бьет рекорды
Импорт грузовых авто в Грузию бьет рекорды
Sputnik Грузия
Импорт в основном был осуществлен из Китая, Германии, Турции, Нидерландов, Франции, Японии, Польши и Бельгии 09.01.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Грузия завезла грузовые автомобили стоимостью 198,4 миллиона долларов в январе-ноябре 2024 года, что на 28,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и является рекордом за последние 15 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В целом, в этот период страна приобрела 16 085 единиц грузовых авто. За 11 месяцев 2023 года в Грузию завезли 14 491 единицу на сумму 154,2 миллиона долларов. Импорт в основном был осуществлен из Китая, Германии, Турции, Нидерландов, Франции, Японии, Польши, Бельгии и др. Топ-пять стран-экспортеров грузовых автомобилей в Грузию в январе-ноябре 2024 года: Кроме того, за отчетный период, рекордным был и реэкспорт. За 11 месяцев 2024 года Грузия экспортировала 4683 единицы грузовых автомобилей (+16,4%) на сумму 54,7 миллиона долларов (+26,9%). Между тем с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ввоз в Грузию грузовиков и автобусов, выпущенных до 2014 года. Ограничение на импорт введено в связи с переходом страны на стандарт Евро-5. При этом стандарт Евро-5 уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля. Решение не касается автомобилей, уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, турция, германия, китай, сакстат
экономика, грузия, новости, турция, германия, китай, сакстат
Импорт грузовых авто в Грузию бьет рекорды
09:48 09.01.2025 (обновлено: 10:11 09.01.2025)
Импорт в основном был осуществлен из Китая, Германии, Турции, Нидерландов, Франции, Японии, Польши и Бельгии
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Грузия завезла грузовые автомобили стоимостью 198,4 миллиона долларов в январе-ноябре 2024 года, что на 28,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и является рекордом за последние 15 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
В целом, в этот период страна приобрела
16 085 единиц грузовых авто. За 11 месяцев 2023 года в Грузию завезли 14 491 единицу на сумму 154,2 миллиона долларов.
Импорт в основном был осуществлен из Китая, Германии, Турции, Нидерландов, Франции, Японии, Польши, Бельгии и др.
Топ-пять стран-экспортеров грузовых автомобилей в Грузию в январе-ноябре 2024 года:
Китай – 1,2 тысячи грузовых авто стоимостью 49,3 млн долларов
Германия – 4,6 тысячи грузовых авто на 40,6 млн долларов
Турция – 625 грузовых авто на 30,3 млн. долларов
Нидерланды – 2,4 тысячи грузовых авто на 14,7 млн долларов
Франция – 851 единица стоимостью 11,6 млн долларов.
Кроме того, за отчетный период, рекордным был и реэкспорт. За 11 месяцев 2024 года Грузия экспортировала 4683 единицы грузовых автомобилей (+16,4%) на сумму 54,7 миллиона долларов (+26,9%).
Между тем с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ввоз в Грузию грузовиков и автобусов, выпущенных до 2014 года. Ограничение на импорт введено в связи с переходом страны на стандарт Евро-5.
Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Переход на этот стандарт означает, что с 1 января 2025 года в Грузии запрещена регистрация и импорт грузовиков и автобусов, не соответствующих заданному стандарту.
При этом стандарт Евро-5 уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля.
Решение не касается автомобилей, уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита.