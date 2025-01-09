https://sputnik-georgia.ru/20250109/prazdnuete-li-vy-staryy-novyy-god-291688519.html
Празднуете ли вы Старый Новый год?
Празднуете ли вы Старый Новый год?
Sputnik Грузия
09.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-09T11:57+0400
2025-01-09T11:57+0400
2025-01-09T11:57+0400
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2025
Новости
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Sputnik Грузия
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опрос, опрос на сайте, общество, опросы
Празднуете ли вы Старый Новый год?
© photo: Sputnik / StringerПраздничный стол в ресторане
© photo: Sputnik / Stringer
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