https://sputnik-georgia.ru/20250109/pust-schitaet-sebya-khot-gitlerom-khot-mussolini--deputat-otvetil-zurabishvili-291699885.html

Пусть считает себя хоть Гитлером, хоть Муссолини – депутат ответил Зурабишвили

Пусть считает себя хоть Гитлером, хоть Муссолини – депутат ответил Зурабишвили

Sputnik Грузия

Зурабишвили в четверг провела брифинг и заявила, что она является единственным легитимным президентом Грузии 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T19:19+0400

2025-01-09T19:19+0400

2025-01-09T19:19+0400

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саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik Экс-президент Саломе Зурабишвили может себя считать хоть Гитлером, хоть Муссолини, у нее нет никакой власти и полномочий, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Зурабишвили в четверг провела брифинг и заявила, что она является единственным легитимным президентом Грузии. По его словам, в Грузии уже сложилась другая обстановка. "К счастью, моделированные реальности в Грузии завершены. Так что ни Саломе Зурабишвили, ни другой рядовой член "Нацдвижения" этого не изменят", – заявил депутат. Он также отметил, что показательным является и стипендия Зурабишвили от Института Маккейна. Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера Института Маккейна. Информация появилась на сайте Института 6 января. Отмечается, что Зурабишвили как стипендиат Киссинджера "продолжит традицию принципиального стратегического лидерства на одном из самых важных демократических фронтов мира". Власти Грузии не раз обвиняли Зурабишвили и оппозицию в том что они являются представителями "либерального фашизма". Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия