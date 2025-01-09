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Пусть считает себя хоть Гитлером, хоть Муссолини – депутат ответил Зурабишвили
Пусть считает себя хоть Гитлером, хоть Муссолини – депутат ответил Зурабишвили
Sputnik Грузия
Зурабишвили в четверг провела брифинг и заявила, что она является единственным легитимным президентом Грузии 09.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-09T19:19+0400
2025-01-09T19:19+0400
2025-01-09T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik Экс-президент Саломе Зурабишвили может себя считать хоть Гитлером, хоть Муссолини, у нее нет никакой власти и полномочий, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Зурабишвили в четверг провела брифинг и заявила, что она является единственным легитимным президентом Грузии. По его словам, в Грузии уже сложилась другая обстановка. "К счастью, моделированные реальности в Грузии завершены. Так что ни Саломе Зурабишвили, ни другой рядовой член "Нацдвижения" этого не изменят", – заявил депутат. Он также отметил, что показательным является и стипендия Зурабишвили от Института Маккейна. Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера Института Маккейна. Информация появилась на сайте Института 6 января. Отмечается, что Зурабишвили как стипендиат Киссинджера "продолжит традицию принципиального стратегического лидерства на одном из самых важных демократических фронтов мира". Власти Грузии не раз обвиняли Зурабишвили и оппозицию в том что они являются представителями "либерального фашизма". Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Пусть считает себя хоть Гитлером, хоть Муссолини – депутат ответил Зурабишвили
Зурабишвили в четверг провела брифинг и заявила, что она является единственным легитимным президентом Грузии
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik Экс-президент Саломе Зурабишвили может себя считать хоть Гитлером, хоть Муссолини, у нее нет никакой власти и полномочий, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Зурабишвили в четверг провела брифинг и заявила, что она является единственным легитимным президентом Грузии.
"Я не могу оценивать психоэмоциональное состояние Саломе Зурабишвили. Она может сказать, что она Муссолини или Гитлер, так как ее действия и действия ее друзей очень похожи на их действия. К счастью, у них нет подобной власти. Она может себя называть как угодно, это ее воля", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, в Грузии уже сложилась другая обстановка.
"К счастью, моделированные реальности в Грузии завершены. Так что ни Саломе Зурабишвили, ни другой рядовой член "Нацдвижения" этого не изменят", – заявил депутат.
Он также отметил, что показательным является и стипендия Зурабишвили от Института Маккейна.
"Институт Маккейна – это организация, которая нервничала и не скрывала этого в своих заявлениях о том, что жертв в результате продолжающихся митингов в Грузии нет. Как только Саломе Зурабишвили покинула пост президента и стала стипендиатом этого института, я думаю, нетрудно сделать выводы", – сказал Мдинарадзе.
Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера Института Маккейна. Информация появилась на сайте Института 6 января. Отмечается, что Зурабишвили как стипендиат Киссинджера "продолжит традицию принципиального стратегического лидерства на одном из самых важных демократических фронтов мира".
Власти Грузии не раз обвиняли Зурабишвили и оппозицию в том что они являются представителями "либерального фашизма".
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.