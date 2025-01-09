https://sputnik-georgia.ru/20250109/zadeystvovanie-novykh-norm-dlya-stomatologov-otlozheno-v-gruzii-291683397.html

Задействование новых норм для стоматологов отложено в Грузии

Задействование новых норм для стоматологов отложено в Грузии

Sputnik Грузия

Врачам дали возможность добрать недостающие баллы для продления права на работу до 1 марта 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T10:51+0400

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2025-01-09T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение перенести задействование новых норм для стоматологов об участии в системе медицинского образования и наборе баллов для лицензий до 1 марта 2025 года. Согласно новой норме, все врачи – специалисты стоматологических клиник – должны были набирать по 20 баллов в год, получая непрерывное медицинское образование по управлению неотложными случаями. По решению правительства, врачам дали возможность добрать недостающие баллы для продления права на работу до 1 марта. Однако при этом, по решению правительства, эти баллы не будут включены в показатели 2025 года, и в период с 1 марта до 31 декабря врачам нужно будет снова для продолжения работы набрать 20 баллов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, стоматология