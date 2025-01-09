https://sputnik-georgia.ru/20250109/zurabishvili-i-oppozitsii-nelzya-bylo-doveryat---lider-partii-girchi-291701368.html

Зурабишвили и оппозиции нельзя было доверять – лидер партии "Гирчи"

Зурабишвили и оппозиции нельзя было доверять – лидер партии "Гирчи"

Sputnik Грузия

Если бы на выборах 26 октября "Гирчи" получила больше голосов, то сегодня была бы совсем другая ситуация, считает лидер партии 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T21:51+0400

2025-01-09T21:51+0400

2025-01-09T23:38+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

яго хвичия

единое национальное движение

партия "гирчи"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/05/288283237_62:135:960:640_1920x0_80_0_0_b791421230ecff2f0ea1806714a0d90d.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Грузинское общество не должно было доверять уже бывшему президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также прошедшим в парламент по итогам выборов оппозиционным партиям, ведь отсутствие плана в действиях – это их обычное развлечение, заявил лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия журналистам. В Грузии с 28 ноября началась волна протеста в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. Протестующие требуют проведения в стране новых парламентских выборов. При этом оппозиция не озвучивала конкретного плана действий для достижения цели. По его словам, у оппозиции нет никакого плана действий, и если бы Зурабишвили хотела составить таковой, то сделала бы это во время разработки и обсуждения с оппозицией своей хартии еще до выборов 26 октября. Как отметил политик, если бы на выборах 26 октября его партия получила больше голосов, то сегодня была бы совсем другая ситуация. По словам Хвичия, в "Гирчи" продолжают следить за ситуацией и общаться с обществом, чтобы увеличить число сторонников, а не смотреть на борьбу "Грузинской мечты" – "коцев" и "Единого национального движения" – "нацев". По его словам, "Гирчи" включится в борьбу тогда в двух случаях – либо когда общество осознает, что так продолжать нельзя, либо когда политики увидят в своих действиях ошибки. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Партия "Гирчи" получила 2,9% голосов избирателей при проходном барьере в 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , яго хвичия, единое национальное движение, партия "гирчи"