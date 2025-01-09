https://sputnik-georgia.ru/20250109/zurabishvili-i-oppozitsii-nelzya-bylo-doveryat---lider-partii-girchi-291701368.html
Зурабишвили и оппозиции нельзя было доверять – лидер партии "Гирчи"
Зурабишвили и оппозиции нельзя было доверять – лидер партии "Гирчи"
Sputnik Грузия
Если бы на выборах 26 октября "Гирчи" получила больше голосов, то сегодня была бы совсем другая ситуация, считает лидер партии 09.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-09T21:51+0400
2025-01-09T21:51+0400
2025-01-09T23:38+0400
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партия "гирчи"
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Грузинское общество не должно было доверять уже бывшему президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также прошедшим в парламент по итогам выборов оппозиционным партиям, ведь отсутствие плана в действиях – это их обычное развлечение, заявил лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия журналистам. В Грузии с 28 ноября началась волна протеста в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. Протестующие требуют проведения в стране новых парламентских выборов. При этом оппозиция не озвучивала конкретного плана действий для достижения цели. По его словам, у оппозиции нет никакого плана действий, и если бы Зурабишвили хотела составить таковой, то сделала бы это во время разработки и обсуждения с оппозицией своей хартии еще до выборов 26 октября. Как отметил политик, если бы на выборах 26 октября его партия получила больше голосов, то сегодня была бы совсем другая ситуация. По словам Хвичия, в "Гирчи" продолжают следить за ситуацией и общаться с обществом, чтобы увеличить число сторонников, а не смотреть на борьбу "Грузинской мечты" – "коцев" и "Единого национального движения" – "нацев". По его словам, "Гирчи" включится в борьбу тогда в двух случаях – либо когда общество осознает, что так продолжать нельзя, либо когда политики увидят в своих действиях ошибки. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Партия "Гирчи" получила 2,9% голосов избирателей при проходном барьере в 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , яго хвичия, единое национальное движение, партия "гирчи"
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , яго хвичия, единое национальное движение, партия "гирчи"
Зурабишвили и оппозиции нельзя было доверять – лидер партии "Гирчи"
21:51 09.01.2025 (обновлено: 23:38 09.01.2025)
Если бы на выборах 26 октября "Гирчи" получила больше голосов, то сегодня была бы совсем другая ситуация, считает лидер партии
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Грузинское общество не должно было доверять уже бывшему президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также прошедшим в парламент по итогам выборов оппозиционным партиям, ведь отсутствие плана в действиях – это их обычное развлечение, заявил лидер оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия журналистам.
В Грузии с 28 ноября началась волна протеста в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. Протестующие требуют проведения в стране новых парламентских выборов. При этом оппозиция не озвучивала конкретного плана действий для достижения цели.
"Мы с самого начала предупреждали грузинское общество, что ни госпоже Зурабишвили, ни этой оппозиции доверять нельзя. Поэтому надо было гораздо больше подумать, прежде чем выражать доверие этому сообществу. Сегодняшнее отсутствие плана и то, что они спрятались от передней линии фронта – обычное развлечение для грузинской оппозиции", – заявил Хвичия.
По его словам, у оппозиции нет никакого плана действий, и если бы Зурабишвили хотела составить таковой, то сделала бы это во время разработки и обсуждения с оппозицией своей хартии еще до выборов 26 октября.
Как отметил политик, если бы на выборах 26 октября его партия получила больше голосов, то сегодня была бы совсем другая ситуация.
По словам Хвичия, в "Гирчи" продолжают следить за ситуацией и общаться с обществом, чтобы увеличить число сторонников, а не смотреть на борьбу "Грузинской мечты" – "коцев" и "Единого национального движения" – "нацев".
"Мы хотим увеличить их число, иначе мы не сможем изменить политический процесс "нацев-коцев", поскольку 97% населения поддержало эту борьбу между "нацами" и "коцами", – заявил Хвичия.
По его словам, "Гирчи" включится в борьбу тогда в двух случаях – либо когда общество осознает, что так продолжать нельзя, либо когда политики увидят в своих действиях ошибки.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы.
Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.
Партия "Гирчи" получила 2,9% голосов избирателей при проходном барьере в 5%.