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Девять человек задержано за незаконный оборот оружия в Грузии
Девять человек задержано за незаконный оборот оружия в Грузии
Sputnik Грузия
Среди задержанных – два иностранных гражданина 10.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-10T14:50+0400
2025-01-10T14:50+0400
2025-01-10T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Полиция в Грузии за последнее время задержала девять человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении МВД Грузии. Задержания прошли в Тбилиси, Аджарской АР, регионах Кахети, Квемо Картли и Шида Картли. В качестве вещественных доказательств изъяты пистолеты, автомат, обрезы, граната, несколько обойм и десятки патронов при обыске в домах задержанных, подсобных помещениях и автомобилях.Возраст обвиняемых – от 24 до 53 лет. Уголовное дело возбуждено по двум частям статьи "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Задержанным грозит лишение свободы сроком до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, оружие, тбилиси, кахети, шида картли
грузия, новости, происшествия, оружие, тбилиси, кахети, шида картли
Девять человек задержано за незаконный оборот оружия в Грузии
Среди задержанных – два иностранных гражданина
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Полиция в Грузии за последнее время задержала девять человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержания прошли в Тбилиси, Аджарской АР, регионах Кахети, Квемо Картли и Шида Картли. В качестве вещественных доказательств изъяты пистолеты, автомат, обрезы, граната, несколько обойм и десятки патронов при обыске в домах задержанных, подсобных помещениях и автомобилях.
Среди задержанных – два иностранных гражданина, их гражданство не уточняется. Кроме того, трое задержанных были в прошлом неоднократно судимы за различные преступления.
Возраст обвиняемых – от 24 до 53 лет.
Уголовное дело возбуждено по двум частям статьи "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".
Задержанным грозит лишение свободы сроком до семи лет.