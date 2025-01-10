https://sputnik-georgia.ru/20250110/devyat-chelovek-zaderzhano-za-nezakonnyy-oborot-oruzhiya-v-gruzii-291704772.html

Девять человек задержано за незаконный оборот оружия в Грузии

Девять человек задержано за незаконный оборот оружия в Грузии

Sputnik Грузия

Среди задержанных – два иностранных гражданина 10.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-10T14:50+0400

2025-01-10T14:50+0400

2025-01-10T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Полиция в Грузии за последнее время задержала девять человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении МВД Грузии. Задержания прошли в Тбилиси, Аджарской АР, регионах Кахети, Квемо Картли и Шида Картли. В качестве вещественных доказательств изъяты пистолеты, автомат, обрезы, граната, несколько обойм и десятки патронов при обыске в домах задержанных, подсобных помещениях и автомобилях.Возраст обвиняемых – от 24 до 53 лет. Уголовное дело возбуждено по двум частям статьи "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Задержанным грозит лишение свободы сроком до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, оружие, тбилиси, кахети, шида картли