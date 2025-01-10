https://sputnik-georgia.ru/20250110/kvaratskheliya-zalechil-travmu-i-gotov-sygrat-v-matche-protiv-verony-291689692.html

Кварацхелия залечил травму и готов сыграть в матче против "Вероны"

Кварацхелия залечил травму и готов сыграть в матче против "Вероны"

Sputnik Грузия

Один из лидеров "Наполи", грузинский футболист Хвича Кварцхелия готов вернуться на поле после череды пропущенных из-за травмы матчей 10.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-10T10:52+0400

2025-01-10T10:52+0400

2025-01-10T10:52+0400

спорт

новости

хвича кварацхелия

италия

футбол

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0d/271294542_0:134:1426:936_1920x0_80_0_0_5f8c6b69d77fbc3395a0ff7b5ec05751.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия залечил свою травму и готов сыграть в матче 20-го тура серии А против "Вероны", сообщило издание Sky Sport Italia. Грузинский футболист повредил колено в матче против "Лацио" 8 декабря 2024 года. Кварацхелия пропустил четыре матча. Один из них матчей состоялся 4 января против "Фиорентины". Эту игру подопечные Антонио Конте выиграли со счетом 3:0. "Есть хорошие новости о двух членах команды Антонио Конте. Матиас Оливера чувствует себя лучше. У грузина Хвичи Кварацхелия также наблюдаются признаки улучшения: боль удалось взять под контроль. Антонио Конте и его штаб решат, кто из них будет играть против "Вероны", сообщили СМИ. Матч "Наполи" - "Верона" состоится 12 января в 23:45 по тбилисскому времени. После 19 туров "Наполи" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 44 очками. Следом идет "Аталанта" , у которой 41 очко после 18 сыгранных матчей. "Верона" на 15-й строчке с 19 очками. В текущем сезоне серии А Хвича Кварацхелия принял участие в 15 матчах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, хвича кварацхелия, италия, футбол, грузия