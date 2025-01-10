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Тбилиси и Пекин укрепляют сотрудничество – о чем говорил премьер Грузии с послом Китая

Тбилиси и Пекин укрепляют сотрудничество – о чем говорил премьер Грузии с послом Китая

Sputnik Грузия

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества, ориентированного на результат, говорится в заявлении администрации правительства 10.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-10T16:50+0400

2025-01-10T16:50+0400

2025-01-10T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Вопросы сотрудничества в областях, предусмотренных Соглашением о стратегическом партнерстве между Грузией и Китаем, и положительной динамики развития торгово-экономических отношений между странами обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом Китая в Грузии Чжоу Цзянем, сообщает пресс-служба администрации правительства. Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений (стратегическое партнерство) в конце июля 2023 года. На встрече было отмечено, что Соглашение о свободной торговле и безвизовом режиме, а также связи между людьми являются хорошей возможностью для дальнейшего развития двусторонних отношений. "Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества, ориентированного на результат", – отмечено в сообщении. Премьер-министр Грузии еще раз выразил послу свои соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Китае, унесшим жизни многих людей, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чжоу Цзянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. За первые три квартала 2024 года Грузию посетили 66 485 гостя из Китая, что на 101,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. По статистике, внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2024 года вырос на 16,2% и составил более 1,7 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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