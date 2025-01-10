https://sputnik-georgia.ru/20250110/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-vody--kompaniya-zayavila-o-krupnoy-avarii-seti-291713348.html

Тысячи жителей Тбилиси остались без воды – компания заявила о крупной аварии сети

Тысячи жителей Тбилиси остались без воды – компания заявила о крупной аварии сети

Sputnik Грузия

На поврежденном участке сети на глубине шести метров ведутся сложные технические работы 10.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-10T19:58+0400

2025-01-10T19:58+0400

2025-01-10T20:01+0400

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georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Часть жителей густонаселенного столичного района Чугурети остались без воды из-за повреждения канализационной сети рядом с улицей Михаила Цинамдзгвришвили, заявили в водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP). По информации компании, ведутся сложные восстановительные работы. Технические бригады компании работали круглосуточно, чтобы устранить повреждения с 13:00 9 января. На поврежденном участке сети на глубине шести метров ведутся трудные технические работы. В рамках работ будет отремонтирован поврежденный участок канализационной сети протяженностью 9 метров. В связи с этим необходимо опорожнить магистральную водопроводную сеть, ввиду чего подача воды ограничена жителям десятка улиц района Чугурети. Полный список адресов указан на сайте GWP. После завершения работ подача воды населению будет постепенно восстановлена, о чем компания дополнительно проинформирует абонентов. Компания приносит извинения потребителям за причиненные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, общество, georgian water and power