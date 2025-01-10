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Тысячи жителей Тбилиси остались без воды – компания заявила о крупной аварии сети
Тысячи жителей Тбилиси остались без воды – компания заявила о крупной аварии сети
Sputnik Грузия
На поврежденном участке сети на глубине шести метров ведутся сложные технические работы 10.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-10T19:58+0400
2025-01-10T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Часть жителей густонаселенного столичного района Чугурети остались без воды из-за повреждения канализационной сети рядом с улицей Михаила Цинамдзгвришвили, заявили в водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP). По информации компании, ведутся сложные восстановительные работы. Технические бригады компании работали круглосуточно, чтобы устранить повреждения с 13:00 9 января. На поврежденном участке сети на глубине шести метров ведутся трудные технические работы. В рамках работ будет отремонтирован поврежденный участок канализационной сети протяженностью 9 метров. В связи с этим необходимо опорожнить магистральную водопроводную сеть, ввиду чего подача воды ограничена жителям десятка улиц района Чугурети. Полный список адресов указан на сайте GWP. После завершения работ подача воды населению будет постепенно восстановлена, о чем компания дополнительно проинформирует абонентов. Компания приносит извинения потребителям за причиненные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, общество, georgian water and power
грузия, новости, происшествия, общество, georgian water and power

Тысячи жителей Тбилиси остались без воды – компания заявила о крупной аварии сети

19:58 10.01.2025 (обновлено: 20:01 10.01.2025)
© courtesy of GWPСотрудники компании Georgian Water and Power (GWP)
Сотрудники компании Georgian Water and Power (GWP) - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2025
© courtesy of GWP
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На поврежденном участке сети на глубине шести метров ведутся сложные технические работы
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Часть жителей густонаселенного столичного района Чугурети остались без воды из-за повреждения канализационной сети рядом с улицей Михаила Цинамдзгвришвили, заявили в водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).
По информации компании, ведутся сложные восстановительные работы. Технические бригады компании работали круглосуточно, чтобы устранить повреждения с 13:00 9 января.
На поврежденном участке сети на глубине шести метров ведутся трудные технические работы.

"Также, ввиду прохождения по указанной территории других коммуникационных сетей, процесс восстановления канализационной сети требует учета дополнительных норм безопасности и осуществляется в полном соответствии со стандартом, что затягивает процесс", – сказано в заявлении.

В рамках работ будет отремонтирован поврежденный участок канализационной сети протяженностью 9 метров.
В связи с этим необходимо опорожнить магистральную водопроводную сеть, ввиду чего подача воды ограничена жителям десятка улиц района Чугурети. Полный список адресов указан на сайте GWP.
После завершения работ подача воды населению будет постепенно восстановлена, о чем компания дополнительно проинформирует абонентов.
Компания приносит извинения потребителям за причиненные неудобства.
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