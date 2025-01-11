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Глава МИД Грузии посетит Азербайджан

Глава МИД Грузии посетит Азербайджан

Sputnik Грузия

Для Бочоришвили это будет первый официальный визит в Азербайджан в ранге главы внешнеполитического ведомства Грузии 11.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Детали визита главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Азербайджан и подготовку к десятому заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами обсудили Бочоришвили и посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев. Для Маки Бочоришвили это будет первый официальный визит в Азербайджан в ранге главы МИД Грузии. Она была назначена на эту должность в конце ноября 2024 года. Особое внимание на встрече также было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, транспортной и энергетических областях и была отмечена важность мирного и стабильного развития Южного Кавказа. Стороны выразили готовность усилить динамику развития стратегического партнерства между двумя странами. Девятое заседание межправительственной комиссии прошло 15 декабря 2022 года в Тбилиси. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является премьер-министр страны. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, азербайджан, экономика, мид грузии, грузино-азербайджанские отношения, мака бочоришвили