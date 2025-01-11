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Глава МИД Грузии посетит Азербайджан
Глава МИД Грузии посетит Азербайджан
Sputnik Грузия
Для Бочоришвили это будет первый официальный визит в Азербайджан в ранге главы внешнеполитического ведомства Грузии 11.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-11T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Детали визита главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Азербайджан и подготовку к десятому заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами обсудили Бочоришвили и посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев. Для Маки Бочоришвили это будет первый официальный визит в Азербайджан в ранге главы МИД Грузии. Она была назначена на эту должность в конце ноября 2024 года. Особое внимание на встрече также было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, транспортной и энергетических областях и была отмечена важность мирного и стабильного развития Южного Кавказа. Стороны выразили готовность усилить динамику развития стратегического партнерства между двумя странами. Девятое заседание межправительственной комиссии прошло 15 декабря 2022 года в Тбилиси. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является премьер-министр страны. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, тбилиси, азербайджан, экономика, мид грузии, грузино-азербайджанские отношения, мака бочоришвили
политика, грузия, новости, тбилиси, азербайджан, экономика, мид грузии, грузино-азербайджанские отношения, мака бочоришвили

Глава МИД Грузии посетит Азербайджан

16:16 11.01.2025 (обновлено: 16:40 11.01.2025)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева
Встреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Для Бочоришвили это будет первый официальный визит в Азербайджан в ранге главы внешнеполитического ведомства Грузии
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Детали визита главы МИД Грузии Маки Бочоришвили в Азербайджан и подготовку к десятому заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами обсудили Бочоришвили и посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.
Для Маки Бочоришвили это будет первый официальный визит в Азербайджан в ранге главы МИД Грузии. Она была назначена на эту должность в конце ноября 2024 года.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева
Встреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2025
Встреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Особое внимание на встрече также было уделено сотрудничеству в торгово-экономической, транспортной и энергетических областях и была отмечена важность мирного и стабильного развития Южного Кавказа.
Стороны выразили готовность усилить динамику развития стратегического партнерства между двумя странами.
Девятое заседание межправительственной комиссии прошло 15 декабря 2022 года в Тбилиси. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является премьер-министр страны.

Грузия и Азербайджан

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.
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