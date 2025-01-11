https://sputnik-georgia.ru/20250111/gruzinskiy-boets-giga-chikadze-srazitsya-s-devidom-onamoy-v-sleduyuschem-boyu-ufc-291721877.html
Грузинский боец Гига Чикадзе сразится с Дэвидом Онамой в следующем бою UFC
Грузинский боец Гига Чикадзе сразится с Дэвидом Онамой в следующем бою UFC
Sputnik Грузия
В последний раз Чикадзе сражался с Арнольдом Алленом в июле 2024 года и был признан проигравшим единогласным решением судей 11.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-11T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинский боец UFC Гига Чикадзе проведет очередной бой под эгидой организации против угандийца Дэвида Онамы (David Onama, Silent Assassin). Бой между грузином и угандийцем состоится 7 апреля 2025 года в Лас-Вегасе в полулегком весе. На счету 30-летнего Онамы (гражданство – США) – 13 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. Что касается Чикадзе (Ninja), то 36-летний боец за свою карьеру в ММА одержал 15 побед и потерпел 4 поражения. В последний раз он сражался с Арнольдом Алленом в июле 2024 года и был признан проигравшим единогласным решением судей. В настоящее время Гига Чикадзе занимает 12-е место в рейтинге полулегкого веса UFC, в то время как Онама имеет шансы пробиться в топ-15, если добьется успеха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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мма, лас-вегас, спорт, новости, грузия, сша
Грузинский боец Гига Чикадзе сразится с Дэвидом Онамой в следующем бою UFC
В последний раз Чикадзе сражался с Арнольдом Алленом в июле 2024 года и был признан проигравшим единогласным решением судей
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинский боец UFC Гига Чикадзе проведет очередной бой под эгидой организации против угандийца Дэвида Онамы (David Onama, Silent Assassin).
Бой между грузином и угандийцем состоится 7 апреля 2025 года в Лас-Вегасе в полулегком весе. На счету 30-летнего Онамы (гражданство – США) – 13 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.
Что касается Чикадзе (Ninja), то 36-летний боец за свою карьеру в ММА одержал 15 побед и потерпел 4 поражения. В последний раз он сражался с Арнольдом Алленом в июле 2024 года и был признан проигравшим единогласным решением судей.
В настоящее время Гига Чикадзе занимает 12-е место в рейтинге полулегкого веса UFC, в то время как Онама имеет шансы пробиться в топ-15, если добьется успеха.