https://sputnik-georgia.ru/20250111/gruzinskiy-pasport-ostaetsya-silneyshim-v-regione-291716161.html

Грузинский паспорт остается "сильнейшим" в регионе

Грузинский паспорт остается "сильнейшим" в регионе

Sputnik Грузия

В этот раз Грузия поднялась сразу на шесть позиций в Индексе мировых паспортов 11.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-11T13:13+0400

2025-01-11T13:13+0400

2025-01-11T13:13+0400

грузия

новости

общество

henley & partners

грузинский паспорт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/95/238549551_0:39:2000:1164_1920x0_80_0_0_7f8ad4df8f03b72bda1ed40297a3a9cc.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинский паспорт остается самым сильным в регионе, заняв 44 место в Индексе ценности мировых паспортов, составляемом международной компанией Henley & Partners. При составлении списка учитываются такие показатели, как свобода передвижения и количество стран, в которые обладатель паспорта конкретной страны может путешествовать без визы или получить доступ с визой по прибытии. Что касается соседних Грузии стран, то Россия и Турция занимают 46 место, граждане которой могут путешествовать без визы в 116 стран мира, Азербайджан занимает 70 место (в 72 страны), Армения – 74 место (в 68 стран). Обладателем самого "сильного" паспорта в мире, позволяющего посещать другие страны совсем без визы или с получением ее по прибытии, признан Сингапур, так как паспорт этой страны дает возможность свободно ездить в 195 стран мира. На втором месте находится Япония, с паспортом которой можно ездить в 193 страны без визы. На третьем месте сразу шесть стран: Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея, Испания с безвизовым доступом в 192 страны. На последней строчке разместился Афганистан, паспорт которого дает доступ всего в 26 стран. Henley & Partners выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Компания привлекла 15 млрд долларов в качестве прямых иностранных инвестиций в экономики стран, а также участвовала в разработке и внедрении нескольких наиболее успешных инвестиционных программ в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, henley & partners, грузинский паспорт