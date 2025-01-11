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Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Sputnik Грузия

Внешний долг Грузии за третий квартал 2024 года вырос на 734,1 миллиона долларов 11.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-11T09:01+0400

2025-01-11T09:01+0400

2025-01-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 сентября 2024 года насчитывал 25,3 миллиарда долларов, что составляет 76,9% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За третий квартал 2024 года общий внешний долг вырос на 734,1 миллиона долларов, в том числе на 450,7 миллиона долларов показатель вырос за счет изменений курса, на 291 миллион долларов – за счет операционных изменений, на 40 миллионов долларов – за счет изменения цен, в тоже время из-за других изменений снизился на 47,7 миллиона долларов.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 7,9 миллиарда долларов, частных предприятий – 5 миллиардов долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,6%.Чистый долг Грузии на 30 сентября 2024 года составил 12,3 миллиарда долларов (37,3% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,7 млрд долларов (18,2% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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