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Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Sputnik Грузия
Внешний долг Грузии за третий квартал 2024 года вырос на 734,1 миллиона долларов 11.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 сентября 2024 года насчитывал 25,3 миллиарда долларов, что составляет 76,9% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За третий квартал 2024 года общий внешний долг вырос на 734,1 миллиона долларов, в том числе на 450,7 миллиона долларов показатель вырос за счет изменений курса, на 291 миллион долларов – за счет операционных изменений, на 40 миллионов долларов – за счет изменения цен, в тоже время из-за других изменений снизился на 47,7 миллиона долларов.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 7,9 миллиарда долларов, частных предприятий – 5 миллиардов долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,6%.Чистый долг Грузии на 30 сентября 2024 года составил 12,3 миллиарда долларов (37,3% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,7 млрд долларов (18,2% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, долг
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, долг
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Внешний долг Грузии за третий квартал 2024 года вырос на 734,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 сентября 2024 года насчитывал 25,3 миллиарда долларов, что составляет 76,9% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
За третий квартал 2024 года общий внешний долг вырос на 734,1 миллиона долларов, в том числе на 450,7 миллиона долларов показатель вырос за счет изменений курса, на 291 миллион долларов – за счет операционных изменений, на 40 миллионов долларов – за счет изменения цен, в тоже время из-за других изменений снизился на 47,7 миллиона долларов.
Из общего объема 11,4 миллиарда долларов приходится на долг государства (34,6% к ВВП), из которых 8,8 миллиарда долларов – долг правительства, 862,0 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 459,3 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.
Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 7,9 миллиарда долларов, частных предприятий – 5 миллиардов долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.
Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,6%.
Чистый долг Грузии на 30 сентября 2024 года составил 12,3 миллиарда долларов (37,3% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,7 млрд долларов (18,2% к ВВП).