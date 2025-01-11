https://sputnik-georgia.ru/20250111/obvinyaemykh-v-nasilii-na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi-ostavili-v-zaklyuchenii-291719407.html

Обвиняемых в насилии на акциях протеста в Тбилиси оставили в заключении

Обвиняемых в насилии на акциях протеста в Тбилиси оставили в заключении

Sputnik Грузия

Сами обвиняемые своей вины не признают и считают себя "политическими заключенными" 11.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-11T11:58+0400

2025-01-11T11:58+0400

2025-01-11T12:11+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

тбилиси

акции

акции протеста

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1e/291168811_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3afd4e69cc9488cdcbe8675b947182e6.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд, несмотря на ходатайство адвокатов, принял решение не пересматривать меру пресечения всем 11 обвиняемым в групповом насилии на акциях протеста в ноябре-декабре 2024 года. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники и кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. Среди 11 обвиняемых в групповом насилии – актер Андро Чичинадзе и стендапер Онисе Цхададзе. На суде адвокаты требовали отпустить обвиняемых под залог, тогда как сторона обвинения выступала против, поскольку, по ее мнению, нахождение их на свободе может помешать следственным действиям. Суд принял сторону прокуроров и не стал менять меру пресечения, избранную в начале декабря. По версии стороны обвинения, обвиняемые во время акций на проспекте Руставели не подчинялись и оказывали сопротивление сотрудникам министерства внутренних дел, а также активно участвовали в групповом насилии и кидали в направлении полицейских разные предметы. Сами обвиняемые своей вины не признают и считают себя "политическими заключенными". Им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы за участие в групповом насилии. Между тем акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ. При этом основное требование протестующих – назначение в стране новых выборов. Их требование разделяют оппозиционные политики и часть НПО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, тбилиси, акции, акции протеста