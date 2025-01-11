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Пожары в Калифорнии: число погибших возросло до 11

Пожары в Калифорнии: число погибших возросло до 11

Sputnik Грузия

По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода 11.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-11T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Количество жертв пожаров в американском штате Калифорния возросло до 11, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на департамент медэкспертизы коронера округа Лос-Анджелес.Масштабные природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.""Шесть человек погибли в результате пожара "Итон", а пятеро – при пожаре "Палисейдс", – говорится в сообщении. Ранее судмедэксперты заявляли о гибели десяти человек.По последним данным, сгорели уже более десяти тысяч строений, в том числе дома известных голливудских актеров – Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мэла Гибсона и других. Согласно оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб может составить около 150 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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