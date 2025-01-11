https://sputnik-georgia.ru/20250111/sistema-pravosudiya-ssha-pri-baydene-byla-politicheski-motivirovannoy--papuashvili-291722633.html

Система правосудия США при Байдене была политически мотивированной – Папуашвили

Система правосудия США при Байдене была политически мотивированной – Папуашвили

Sputnik Грузия

Председатель парламента Грузии напомнил общественности, как посольство США вмешивалось в грузинское правосудие 11.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-11T19:19+0400

2025-01-11T19:19+0400

2025-01-11T19:19+0400

акции протеста

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Решение суда Нью-Йорка по делу новоизбранного президента США Дональда Трампа говорит о том, что американская система правосудия была политически мотивирована, и они не имели права указывать Грузии, как поступать, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Суд в Нью-Йорке освободил избранного президента США Дональда Трампа от ответственности по делу о фальсификации деловой документации, оставив в силе лишь формальную судимость. Он напомнил общественности, как посольство США вмешивалось в грузинское правосудие. "В этот момент трудно не вспомнить, как бывший посол США в Грузии сначала потребовал объяснений от грузинского судьи, а затем отстранил его от программ посольства из-за вердикта по делу Ники Гварамия, который посол счел неприемлемым", – сказал Папуашвили. В мае 2022 года один из нынешних лидеров оппозиционной силы "Коалиция за перемены" Ника Гварамия, будучи гендиректором оппозиционного телеканала "Мтавари архи", получил 3,5 года тюрьмы за нанесение телеканалу "Рустави 2", который он возглавлял до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари. Гварамия обратился в ЕСПЧ, но тот отказался рассматривать дело. Судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе ранее заявил, что после оглашения приговора Гварамия с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. По словам судьи, Бурк, помимо прочего, сообщил ему о нежелательности его запланированной поездки в США и изъятии из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в Америку через несколько дней после оглашения приговора Гварамия. МВД Грузии в рамках расследования дела об организации, руководстве или участии в групповом насилии и публичных призывах к насильственным действиям обнаружила в офисах соратников Гварамия по коалиции, партий "Дроа" и "Гирчи", большое количество пиротехники, противогазы, "коктейли Молотова", компьютеры и другие предметы. Уголовное дело было возбуждено после того, как участники акций протеста в Тбилиси систематически "обстреливали" полицию из пиротехники и кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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акции протеста, еспч, тбилисский городской суд, шалва папуашвили, дональд трамп, ника гварамия, тбилиси, нью-йорк, новости, грузия, сша, политика