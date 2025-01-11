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Смертельное ДТП на западе Грузии: погибли двое молодых людей

Смертельное ДТП на западе Грузии: погибли двое молодых людей

Sputnik Грузия

Водитель и пассажир погибли на месте, сообщают СМИ 11.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-11T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Двое молодых людей погибли в дорожно-транспортном происшествии в селе Губи муниципалитета Хони (регион Имерети), сообщает Rustavi 2.По имеющейся информации, они ехали на высокой скорости, в результате чего автомобиль врезался в дерево. Водитель и пассажир погибли на месте. Авария произошла вчера ночью.Как сообщили в МВД, по факту инцидента начато расследование по статье Уголовного кодекса "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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