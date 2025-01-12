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Российские военные вышли на оперативный простор западнее Курахово

Российские военные вышли на оперативный простор западнее Курахово

Sputnik Грузия

Даже командование ВСУ признает тот факт, что российская армия вскоре возьмет под контроль всю территорию Донбасса, отмечает военный обозреватель Sputnik... 12.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-12T13:57+0400

2025-01-12T13:57+0400

2025-01-12T13:57+0400

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После освобождения 6 января города Курахово российские войска вышли на оперативный простор и уверенно продвигаются на запад. До границы Днепропетровской области на этом участке фронта остается не более 30 километров. Ускорение российского наступления ведет к росту потерь противника, и это важнее географии – Пентагон и НАТО при всем желании не способны компенсировать уничтоженных бойцов ВСУ новыми поставками оружия и боеприпасов.Штурм города-укрепрайона Курахово по значимости стоит в одном ряду с освобождением Авдеевки и Угледара. Здесь Российская армия эффективно "перемолола" 15-тысячный гарнизон ВСУ.Заметим, расстояние от города Курахово до села Богатырь – 20 километров (на запад). От Богатыря до границы Днепропетровской области – 27 километров по автодороге Н15. Сегодня российские штурмовые группы при поддержке танков развивают успех в Донбассе. По прогнозам украинского командования, территория Донбасса вскоре полностью перейдет под контроль РФ, и в 2025 году основными направлениями российского наступления станут Днепропетровское, Запорожское, Херсонское.Оснований для оптимизма у противника нет. Оперативная обстановка для ВСУ безнадежна и на всех участках фронта. Включая курское приграничье, где ВС России в январе остановили "психическую атаку" и разгромили основные силы бандеровцев.На украинском ТВД за первую неделю 2025 года уничтожено 13 тысяч боевиков и 46 танков ВСУ. За минувшие сутки – "демилитаризованы" 1480 бандеровцев. За время российской спецоперации киевский режим "сжег" более одного миллиона своих солдат (не считая примерно четырех миллионов раненых) и продолжает терять войска со скоростью, которую не способен выдержать в течение 2025 года. Это осознают "болельщики" из Washington Post и Пентагона. Поставки западных вооружений не помогли ВСУ на поле боя, даже американские танки Abrams, самолеты F-16, ракеты ATACMS.На кону – выживание НАТОПентагон еще разрабатывает "план укрепления ВСУ до 2027 года", однако будущее Украины выглядит неопределенным. По мнению западных военных экспертов, результат Кураховской битвы означает, что "ВСУ не имеют сил и ресурсов, чтобы удерживать важные города.Украинские войска все более деморализованы, и следующие несколько недель определят, сможет ли Украина существовать как суверенное государство. Разумеется, вне НАТО, ведь эта организация стратегически и технологически не готова к прямому военному конфликту с могущественной Россией.На авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января "уходящий" министр обороны США Ллойд Остин выдал нелегитимному Владимиру Зеленскому прощальный "букет" комплиментов (более похожий на эпитафию) и трагикомично констатировал: "Путин не сдается… На кону выживание Украины, безопасность Европы, Соединенных Штатов и мира".Новая администрация Белого дома декларирует мирные инициативы, и кто-то верит в доброго Санта-Клауса из Вашингтона. Однако в подобных ситуациях мудрые китайцы говорят: "Не верь тигру, нюхающему цветы, он готовится к прыжку". США изначально инициировали расширение НАТО и украинский конфликт, ведь это в интересах Америки. Спецпредставитель избранного президента Кит Келлог в эфире Fox News сегодня заявил, что Трамп "не пытается дать что-то Путину или русским", а "пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет". Следовательно, высока вероятность американского "спасения" методом полного уничтожения Украины.Французский историк Эммануэль Тодд констатировал: "Все, кроме нас, считают, что США находятся в упадке. С того момента, как все увидели в войне, что Россия держится. И для тех, кого русские называют глобальным большинством, для них это было своего рода божественным сюрпризом. Это та часть мира, который экономически эксплуатировался Западом. И остальной мир на самом деле ожидает победы России как их освобождения".А пока – российские войска освободили Курахово, вышли на оперативный простор и могут перерезать тыловые "дороги жизни" ВСУ, блокировать логистику бандеровских гарнизонов в Покровске, Часовом Яре, Константиновке, Краматорске и Славянске. Взлом всей линии обороны ВСУ в Донбассе и отход уцелевших украинских бригад на правый берег Днепра значительно ускорят достижение стратегических целей СВО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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