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Часть задержанных на акции протеста в Батуми выпущены на свободу
Часть задержанных на акции протеста в Батуми выпущены на свободу
Sputnik Грузия
Участники акции стали расклеивать наклейки на асфальт и здание полиции, в результате начались задержания активистов 12.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-12T11:14+0400
2025-01-12T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Четверо из десяти задержанных в ходе акции протеста в Батуми (Аджария) в административном порядке были освобождены на основании расписки, сообщили в МВД Грузии журналистам. Волна протеста началась в крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты выборов 26 октября. Протестующие двинулись к главному управлению полиции, чтобы потребовать освобождения задержанного. Часть собравшихся стала расклеивать наклейки аналогичного содержания на асфальт и здание полиции, в результате чего были задержаны еще несколько человек. Акции в Батуми и Тбилиси продолжаются уже 46 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, батуми, акции протеста
новости, грузия, политика, батуми, акции протеста
Часть задержанных на акции протеста в Батуми выпущены на свободу
11:14 12.01.2025 (обновлено: 11:39 12.01.2025)
Участники акции стали расклеивать наклейки на асфальт и здание полиции, в результате начались задержания активистов
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Четверо из десяти задержанных в ходе акции протеста в Батуми (Аджария) в административном порядке были освобождены на основании расписки, сообщили в МВД Грузии журналистам.
Волна протеста началась в крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты выборов 26 октября.
Задержания в Батуми начались во время марша протеста. По словам участников марша, один из активистов был задержан после того, как наклеил на форму сотрудника полиции наклейку с надписью "Начни забастовку".
Протестующие двинулись к главному управлению полиции, чтобы потребовать освобождения задержанного. Часть собравшихся стала расклеивать наклейки аналогичного содержания на асфальт и здание полиции, в результате чего были задержаны еще несколько человек.
Акции в Батуми и Тбилиси продолжаются уже 46 дней.