https://sputnik-georgia.ru/20250112/chast-zaderzhannykh-na-aktsii-protesta-v-batumi-vypuscheny-na-svobodu-291725164.html

Часть задержанных на акции протеста в Батуми выпущены на свободу

Часть задержанных на акции протеста в Батуми выпущены на свободу

Sputnik Грузия

Участники акции стали расклеивать наклейки на асфальт и здание полиции, в результате начались задержания активистов 12.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-12T11:14+0400

2025-01-12T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Четверо из десяти задержанных в ходе акции протеста в Батуми (Аджария) в административном порядке были освобождены на основании расписки, сообщили в МВД Грузии журналистам. Волна протеста началась в крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты выборов 26 октября. Протестующие двинулись к главному управлению полиции, чтобы потребовать освобождения задержанного. Часть собравшихся стала расклеивать наклейки аналогичного содержания на асфальт и здание полиции, в результате чего были задержаны еще несколько человек. Акции в Батуми и Тбилиси продолжаются уже 46 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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