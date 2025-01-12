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Эрдоган допустил возможность своего выдвижения в президенты Турции еще на один срок
Эрдоган допустил возможность своего выдвижения в президенты Турции еще на один срок
Sputnik Грузия
Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если парламент страны примет решение о досрочных выборах во второй половине 2027 года 12.01.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность своего выдвижения кандидатом в президенты еще на один срок, об этом турецкий лидер заявил впервые. Эрдоган выступил на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (Ak Parti) в городе Шанлыурфа, на юго-востоке страны. "Если ли ты за, то и я за", – сказал Эрдоган певцу. "Мы получили от него обещание", – сказал, в свою очередь Татлысес, обращаясь к публике. Видеофрагмент их диалога представил в своем Telegram-канале гостелеканал TRT haber. Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если парламент страны примет решение о досрочных выборах во второй половине 2027 года, заявил ранее старший советник турецкого лидера, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Турции Мехмет Учум. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней Конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган
в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган допустил возможность своего выдвижения в президенты Турции еще на один срок
Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если парламент страны примет решение о досрочных выборах во второй половине 2027 года
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность своего выдвижения кандидатом в президенты еще на один срок, об этом турецкий лидер заявил впервые.
Эрдоган выступил на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития (Ak Parti) в городе Шанлыурфа, на юго-востоке страны.
Во время выступления у Эрдогана состоялся диалог с известным турецким певцом, "императором" турецкой поп-музыки Ибрагимом Татлысесом. Певец задал действующему главе турецкого государства вопрос о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.
"Если ли ты за, то и я за", – сказал Эрдоган певцу.
"Мы получили от него обещание", – сказал, в свою очередь Татлысес, обращаясь к публике. Видеофрагмент их диалога представил в своем Telegram-канале гостелеканал TRT haber.
Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если парламент страны примет решение о досрочных выборах во второй половине 2027 года, заявил ранее старший советник турецкого лидера, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Турции Мехмет Учум.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней Конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.