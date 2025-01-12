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Погода в Грузии ухудшится с предстоящей недели – синоптики
Погода в Грузии ухудшится с предстоящей недели – синоптики
Sputnik Грузия
В понедельник, 13 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода 12.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-12T20:04+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Усиление ветра, похолодание и обильные осадки ожидаются по всей территории Грузии с 14 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. На всей территории Грузии ожидается дождливая погода. В высокогорных районах – снег. Температура упадет на несколько градусов. В понедельник, 13 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
новости, грузия, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Погода в Грузии ухудшится с предстоящей недели – синоптики
20:04 12.01.2025 (обновлено: 21:15 12.01.2025)
В понедельник, 13 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Усиление ветра, похолодание и обильные осадки ожидаются по всей территории Грузии с 14 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
На всей территории Грузии ожидается дождливая погода. В высокогорных районах – снег. Температура упадет на несколько градусов.
В понедельник, 13 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода.