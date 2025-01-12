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Погода в Грузии ухудшится с предстоящей недели – синоптики

Погода в Грузии ухудшится с предстоящей недели – синоптики

Sputnik Грузия

В понедельник, 13 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода 12.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Усиление ветра, похолодание и обильные осадки ожидаются по всей территории Грузии с 14 января, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. На всей территории Грузии ожидается дождливая погода. В высокогорных районах – снег. Температура упадет на несколько градусов. В понедельник, 13 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии