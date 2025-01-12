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Сколько было выдворено иностранцев из Грузии в 2024 году

Сколько было выдворено иностранцев из Грузии в 2024 году

Sputnik Грузия

Число выдворенных иностранных граждан в 2024 году на 126% превысило показатель прошлого года 12.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-12T09:01+0400

2025-01-12T09:01+0400

2025-01-12T09:38+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в 2024 году выдворил из страны 430 иностранных граждан, говорится в сообщении МВД Грузии.Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае нарушения ими систематически законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления.По данным МВД Грузии, число выдворенных иностранных граждан в 2024 году на 126% превысило показатель прошлого года.Среди выдворенных иностранцев – те, кто занимался антиобщественной деятельностью или совершил административное правонарушение на акциях протеста в Грузии. При этом число совершивших административные правонарушения на акциях протеста в ноябре-декабре 2024 года достигло 25 человек.Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, – от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов государственного бюджета Грузии. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф.Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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