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Землетрясение произошло на северо-востоке Грузии

Землетрясение произошло на северо-востоке Грузии

Sputnik Грузия

Эпицентр землетрясения находился в высокогорном районе Грузии 12.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-12T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Грузии, в 70 километрах от Тбилиси, у села Уканапшави (регион Мцхета-Мтианети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 9:23 по тбилисскому времени, находился на глубине пяти километров.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, мцхета-мтианети, тбилиси, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга