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Акция протеста в Тбилиси – задержаны девять человек

Акция протеста в Тбилиси – задержаны девять человек

Sputnik Грузия

Участники акции собрались у ресторана "Бабило", где по существующей информации, была запланирована корпоративная вечеринка судей 13.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-13T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сотрудники полиции в административном порядке задержали девять человек на акции протеста близ ресторана "Бабило" в Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Грузии. Участники акции собрались у ресторана "Бабило", где по существующей информации, была запланирована корпоративная вечеринка судей. Митингующие обвиняли судей в коррумпированности и требовали отпустить всех задержанных на акциях протеста.Протестующие, в частности, встретили прибывших в ресторан судей криками и оскорблениями. Противостояние началось после того, как несколько судей покинули ресторан. Одного из судей участники акции забросали яйцами, а также облили водой.Ситуация накалялась несколько раз. В результате словесных перепалок и физического противостояния правоохранители задержали девять человек.По данным МВД, указанные лица были задержаны в ходе акции за неповиновение законному требованию полицейских и мелкое хулиганство в соответствии со статьями 166 и 173 УК Грузии. Позже сотрудники полиции помогли судьям покинуть территорию ресторана "Бабило", после чего протестующие разошлись. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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