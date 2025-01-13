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Акция протеста в Тбилиси – задержаны девять человек
Акция протеста в Тбилиси – задержаны девять человек
Sputnik Грузия
Участники акции собрались у ресторана "Бабило", где по существующей информации, была запланирована корпоративная вечеринка судей 13.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-13T11:14+0400
2025-01-13T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Сотрудники полиции в административном порядке задержали девять человек на акции протеста близ ресторана "Бабило" в Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Грузии. Участники акции собрались у ресторана "Бабило", где по существующей информации, была запланирована корпоративная вечеринка судей. Митингующие обвиняли судей в коррумпированности и требовали отпустить всех задержанных на акциях протеста.Протестующие, в частности, встретили прибывших в ресторан судей криками и оскорблениями. Противостояние началось после того, как несколько судей покинули ресторан. Одного из судей участники акции забросали яйцами, а также облили водой.Ситуация накалялась несколько раз. В результате словесных перепалок и физического противостояния правоохранители задержали девять человек.По данным МВД, указанные лица были задержаны в ходе акции за неповиновение законному требованию полицейских и мелкое хулиганство в соответствии со статьями 166 и 173 УК Грузии. Позже сотрудники полиции помогли судьям покинуть территорию ресторана "Бабило", после чего протестующие разошлись. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, акции, акции протеста
Акция протеста в Тбилиси – задержаны девять человек
11:14 13.01.2025 (обновлено: 12:15 13.01.2025)
Участники акции собрались у ресторана "Бабило", где по существующей информации, была запланирована корпоративная вечеринка судей
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik.
Сотрудники полиции в административном порядке задержали девять человек на акции протеста близ ресторана "Бабило" в Тбилиси, сообщает Первый канал
со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Грузии.
Участники акции собрались у ресторана "Бабило", где по существующей информации, была запланирована корпоративная вечеринка судей. Митингующие обвиняли судей в коррумпированности и требовали отпустить всех задержанных на акциях протеста.
Протестующие, в частности, встретили прибывших в ресторан судей криками и оскорблениями.
Противостояние началось после того, как несколько судей покинули ресторан. Одного из судей участники акции забросали яйцами, а также облили водой.
Ситуация накалялась несколько раз. В результате словесных перепалок и физического противостояния правоохранители задержали девять человек.
По данным МВД, указанные лица были задержаны в ходе акции за неповиновение законному требованию полицейских и мелкое хулиганство в соответствии со статьями 166 и 173 УК Грузии.
Позже сотрудники полиции помогли судьям покинуть территорию ресторана "Бабило", после чего протестующие разошлись.