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Басилашвили вылетел с Australian Open

Басилашвили вылетел с Australian Open

Sputnik Грузия

Басилашвили перед началом турнира в Мельбурне занимал 210 строчку в рейтинге ATP 13.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-13T13:33+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили уступил в четырех сетах 19-летнему чеху Якубу Меншику (1:6, 7:6(3), 3:6, 3:6) и покинул Открытый чемпионат Австралии уже в первом круге. Встреча продолжалась более двух с половиной часов. У Басилашвили было больше брейк-пойнтов, чем у его соперника – 12 против 11, но грузин не сумел воспользоваться шансами. Басилашвили подал 10 эйсов и допустил 9 двойных ошибок, а у Меншика был 31 эйс и 8 двойных ошибок. Басилашвили перед началом турнира в Мельбурне занимал 210 строчку в рейтинге ATP. На пути к основной сетке престижного турнира Басилашвили обыграл австралийца Круза Хьюитта (ATP 1263), россиянина Алибека Качмазова (АТР 197) и итальянца Франческо Пассаро (ATP 105). В последний раз Басилашвили играл в основной сетке турнира Большого шлема в 2023 году на Открытом чемпионате Австралии. Его лучшим результатом на этом турнире стал выход в третий круг в 2018 и 2019 годах. Матчи квалификации Australian Open проходили с 6 по 10 января. Встречи основных сеток проходят с 12 по 26 января. Соревнование традиционно открывает сезон турниров серии Большого шлема в рамках календарного года. Призовой фонд турнира в Мельбурне составил более 96 млн австралийских долларов. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Он выиграл пять турниров ATP. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, австралия, мельбурн, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах