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Экспорт золота из Грузии достиг 13-летнего максимума

Экспорт золота из Грузии достиг 13-летнего максимума

Sputnik Грузия

Золото экспортировалось преимущественно в Швейцарию, а также в небольшом количестве в Турцию и ОАЭ 13.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Экспорт золота из Грузии вырос на 20% в январе-ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 15% – по сравнению с 2012 годом, сообщил BPN со ссылкой на Национальную службу статистики "Сакстат". Экспорт золота из Грузии достиг 13-летнего максимума. За 11 месяцев 2024 года Грузия экспортировала 2,4 тонны золота на сумму 96,2 миллиона долларов. Этот показатель на 15% превышает данные 2012 года. В частности, по данным статистики, в январе-ноябре 2023 года из Грузии было экспортировано золота на 80,4 миллиона долларов (2,48 тонны), тогда как за тот же период 2012 года страна получила от экспорта золота 83,5 миллиона долларов (3,5 тонны). Как и в предыдущие годы, в январе-ноябре 2024 года необработанное или полуобработанное, или порошковое золото экспортировалось преимущественно в Швейцарию (2,25 тонны). Кроме того, в небольшом количестве продукцию вывезли в Турцию (0,13 тонны) и ОАЭ (0,02 тонны). Вслед за ростом цен на золото в мире выросла и экспортная стоимость грузинского золота – на 23,7%. В 2023 году одна тонна грузинского золота в среднем стоила 32,4 млн долларов, а средняя экспортная цена за январь-ноябрь 2024 года выросла до 40,1 млн долларов. Следует отметить, что, по данным за январь-ноябрь 2024 года, грузинское золото с долей в 3,7% вошло в список 10 крупнейших экспортных товаров и находится на восьмом месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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