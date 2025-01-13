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Фашизм обязательно закончится – Каладзе
Фашизм обязательно закончится – Каладзе
Sputnik Грузия
У людей могут быть разные политические взгляды, но из-за этого нельзя никого наказывать, тем более подвергать словесному и физическому насилию, сказал генсек... 13.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-13T19:59+0400
2025-01-13T19:59+0400
2025-01-13T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Фашизм в Грузии обязательно закончится, и люди получат возможность жить в нормальных условиях, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя вчерашнюю акцию протеста у отеля Babilo. В воскресенье, 12 января, грузинские судьи собрались на корпоратив в ресторане "Бабило". Мероприятие проходило на фоне акции сторонников оппозиции, которые требовали от судей освобождения задержанных на акциях протеста в Тбилиси и Батуми граждан. Судей забросали яйцами и подвергли оскорблениям. Ситуация у ресторана несколько раз накалялась, были задержаны 9 активистов. "Категорически неприемлем тот фашизм, который сегодня есть у нас в стране. Но обещаю, что этот фашизм обязательно закончится, и у людей будет возможность жить в нормальных условиях", – cказал Каладзе. По словам политика, у людей могут быть разные политические взгляды, но из-за этого нельзя никого наказывать, тем более подвергать словесному и физическому насилию. Акция протеста у ресторана "Бабило" началась из-за решения судей Тбилисского городского суда, несмотря на ходатайство адвокатов, не пересматривать меру пресечения всем 11 обвиняемым в групповом насилии на акциях протеста в ноябре-декабре 2024 года. Среди 11 обвиняемых в групповом насилии – актер Андро Чичинадзе и стендапер Онисе Цхададзе. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники и кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.Более того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.При этом основное требование протестующих – назначение в стране новых выборов. Их требование разделяют оппозиционные политики и часть НПО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд, батуми, тбилиси, грузия, политика, новости
каха каладзе, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд, батуми, тбилиси, грузия, политика, новости
Фашизм обязательно закончится – Каладзе
У людей могут быть разные политические взгляды, но из-за этого нельзя никого наказывать, тем более подвергать словесному и физическому насилию, сказал генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Фашизм в Грузии обязательно закончится, и люди получат возможность жить в нормальных условиях, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя вчерашнюю акцию протеста у отеля Babilo.
В воскресенье, 12 января, грузинские судьи собрались на корпоратив в ресторане "Бабило". Мероприятие проходило на фоне акции сторонников оппозиции, которые требовали от судей освобождения задержанных на акциях протеста в Тбилиси и Батуми граждан. Судей забросали яйцами и подвергли оскорблениям. Ситуация у ресторана несколько раз накалялась, были задержаны 9 активистов.
"Категорически неприемлем тот фашизм, который сегодня есть у нас в стране. Но обещаю, что этот фашизм обязательно закончится, и у людей будет возможность жить в нормальных условиях", – cказал
Каладзе.
По словам политика, у людей могут быть разные политические взгляды, но из-за этого нельзя никого наказывать, тем более подвергать словесному и физическому насилию.
"То, что мы увидели вчера, что видели в прошлые дни – это обычное проявление фашизма. Не думайте, что это происходит только в Грузии. В европейских странах такая же ситуация. И этот фашизм закончится везде", – подчеркнул Каладзе.
Акция протеста у ресторана "Бабило" началась из-за решения судей Тбилисского городского суда, несмотря на ходатайство адвокатов, не пересматривать меру пресечения всем 11 обвиняемым в групповом насилии на акциях протеста в ноябре-декабре 2024 года.
Среди 11 обвиняемых в групповом насилии – актер Андро Чичинадзе и стендапер Онисе Цхададзе.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники и кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских.
При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.
Более того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.
При этом основное требование протестующих – назначение в стране новых выборов. Их требование разделяют оппозиционные политики и часть НПО.