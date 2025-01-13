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Геостратег Школьников о разрушителях в США, переговорах в 2025 году и мировой катастрофе
Геостратег Школьников о разрушителях в США, переговорах в 2025 году и мировой катастрофе
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Почему мировую экономику ждет не кризис, а катастрофа? 13.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-13T14:14+0400
2025-01-13T14:14+0400
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Что администрация Трампа будет оставлять после себя в регионах, к которым у США больше нет интереса? Будет ли война России и Европы и какую роль Москва займет в американо-китайской войне? Об этом и многом другом в интервью "Sputnik на русском" рассказал геостратег Андрей Школьников.
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мультимедиа, видео, россия, аналитика, сша, европа, москва, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, аналитика, сша, европа, москва, в мире, видео
Геостратег Школьников о разрушителях в США, переговорах в 2025 году и мировой катастрофе
14:14 13.01.2025 (обновлено: 14:14 14.01.2025)
Почему мировую экономику ждет не кризис, а катастрофа?
Что администрация Трампа будет оставлять после себя в регионах, к которым у США больше нет интереса? Будет ли война России и Европы и какую роль Москва займет в американо-китайской войне?
Об этом и многом другом в интервью "Sputnik на русском" рассказал геостратег Андрей Школьников.