https://sputnik-georgia.ru/20250113/geostrateg-shkolnikov-o-razrushitelyakh-v-ssha-peregovorakh-v-2025-godu-i-mirovoy-katastrofe-291743990.html

Геостратег Школьников о разрушителях в США, переговорах в 2025 году и мировой катастрофе

Геостратег Школьников о разрушителях в США, переговорах в 2025 году и мировой катастрофе

Sputnik Грузия

Почему мировую экономику ждет не кризис, а катастрофа? 13.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-13T14:14+0400

2025-01-13T14:14+0400

2025-01-14T14:14+0400

мультимедиа

видео

россия

аналитика

сша

европа

москва

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/0e/291743698_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_95ddc308e566ad1e2445f8771c4885a4.jpg

Что администрация Трампа будет оставлять после себя в регионах, к которым у США больше нет интереса? Будет ли война России и Европы и какую роль Москва займет в американо-китайской войне? Об этом и многом другом в интервью "Sputnik на русском" рассказал геостратег Андрей Школьников.

сша

европа

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, аналитика, сша, европа, москва, в мире, видео