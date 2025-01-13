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Громкие международные преступления: главные уголовные дела Грузии 2024 года

Громкие международные преступления: главные уголовные дела Грузии 2024 года

Sputnik Грузия

Уголовная хроника 2024 года очень отличалась от обычной: на этот раз сводки преступлений сильно разбавлялись уголовными делами с акций протеста с начала... 13.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-13T12:22+0400

2025-01-13T12:22+0400

2025-01-13T13:38+0400

мвд грузии

преступность в грузии

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Одним из таких заявлений стало сообщение о подготовке убийства почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Подготовка к резонансному теракту Летом 2024 года в Грузии началась волна допросов бывших военных, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. На протяжении длительного времени в Службе государственной безопасности (СГБ) не раскрывали деталей происходящего, пока один из адвокатов не заявил, что расследование связано с подготовкой теракта и заговором с целью свержения государственной власти. Под давлением СМИ СГБ Грузии подтвердила информацию, уточнив, что следственные действия ведутся по статьям Уголовного кодекса, связанным с государственной изменой. В числе версий также рассматривалось возможное убийство Бидзины Иванишвили, экс-премьера и влиятельного грузинского политика. По данным СГБ, организация свержения власти и покушение на Иванишвили могли быть спланированы и профинансированы бывшими высокопоставленными грузинскими чиновниками, находящимися на территории Украины, а также бывшими сотрудниками силовых структур. Это не первое громкое дело, связанное с обвинениями в заговоре против грузинской власти. В 2023 году СГБ называла автором аналогичного плана Георгия Лорткипанидзе, бывшего заместителя главы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, который в настоящее время занимает пост заместителя главы военной разведки Украины. По версии следствия, для реализации плана Лорткипанидзе привлек грузинских граждан, включая членов ближайшего окружения экс-президента Михаила Саакашвили. Среди них командир "Грузинского легиона", действующего на Украине, Мамука Мамулашвили, а также экс-охранник Саакашвили Михаил Батурин. Другой украинский след Другим громким заявлением СГБ стало сообщение о предотвращении транспортировки взрывных устройств через территорию Грузии в Россию. Эти устройства предназначались для использования в местах массового скопления людей, что могло повлечь многочисленные жертвы. Экспертиза показала, что устройства содержали высокомощное пластичное взрывчатое вещество C-4, превышающее мощность тротила. Каждое устройство было оснащено электронным таймером, заранее настроенным на активацию через два часа после включения. В рамках расследования были задержаны семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. Международный след старого дела Еще одно дело, в котором фигурирует бывший чиновник Грузии, в 2024 году приобрело фактически международное значение. Речь идет о деле, связанном с колл-центрами, расследование которого прокуратура Грузии начала еще в 2021 году. Эти преступные колл-центры занимались вымогательством денег у жителей Европы под предлогом инвестиционной деятельности. Они функционировали как на территории Грузии, так и в других странах. Вместо реальных инвестиций деньги обманутых граждан поступали мошенникам. По текущим данным, количество пострадавших исчисляется сотнями, а общий ущерб оценивается в десятки миллионов долларов. В 2024 году прокуратура Грузии официально подтвердила версию о том, что за деятельностью преступных колл-центров, действовавших на территории страны, стоял бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Ранее власти неоднократно выдвигали обвинения против Кезерашвили, а в 2023 году аналогичный вывод был сделан в результате журналистского расследования ВВС. Однако лишь в 2024 году обвинения получили убедительные доказательства. Стало известно, что один из руководителей основанной гражданином Украины компании ООО "Морган Лимитед", под прикрытием которой работал колл-центр, перевел более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких. За аналогичное преступление Кезерашвили объявили в международный розыск и в России. ФСБ России завила, что сеть преступных колл-центров в России также действовала в интересах Кезерашвили. ФСБ отметила, что от рук мошенников пострадали порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день. Международные махинаторы В 2024 году стало известно о раскрытии еще одного международного дела. На этот раз речь шла о краже антикварных книг издания XVIII-XIX веков. На сегодняшний день удалось задержать до 10 членов преступной группировки, которая занималась кражами дорогостоящих антикварных книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии, заменяя оригиналы на качественные подделки. Следствие установило, что таким образом преступники в 2022 и 2023 годах смогли украсть книги на сотни тысяч евро. Найдено лишь несколько экземпляров украденных оригиналов: в Тбилиси изъята книга на французском языке, изданная в XIX веке, предположительно, украденная из Парижской национальной библиотеки, а в Париже – редкие издания Александра Сергеевича Пушкина. О других книгах так ничего и не известно. Закрытый наркокоридор Еще одним вкладом в раскрытие международных преступлений Грузии стало предотвращение транзита 52 килограммов кокаина, который тайно перевозили в контейнерах с бананами по морю из Эквадора в Европу через Грузию. Кокаин был запакован в вакуумные пакеты, которым придали форму бананов, и они были разложены среди бананов. Груз обнаружили во время таможенной проверки в порту Поти. * "Грузинский национальный легион" признан в РФ террористической организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мвд грузии, преступность в грузии