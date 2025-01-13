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Каладзе осудил инцидент с дракой и оскорблением грузинских депутатов в Абу-Даби

Каладзе осудил инцидент с дракой и оскорблением грузинских депутатов в Абу-Даби

Sputnik Грузия

Насилию будет дан соответствующий ответ, заявил Каладзе 13.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-13T21:04+0400

2025-01-13T21:04+0400

2025-01-13T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Никто не имеет права подходить к человеку, который сидит для себя за завтраком, и оскорблять его, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя инцидент с участием депутатов от "Грузинской мечты" в гостинице в Абу-Даби. В одном из ресторанов отеля в Абу-Даби, где отдыхали депутаты правящей "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе, произошел инцидент. Отдыхающий в том же отеле оппозиционно настроенный мужчина оскорбил их и грузинскую власть, использовав нецензурную лексику. В результате началась драка. "Насилие всегда было для меня неприемлемо, и я много раз заявлял об этом", – заявил Каладзе. По словам Каладзе, насилию будет дан соответствующий ответ. В крупных городах Грузии с 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС, началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября. Радикально настроенные сторонники оппозиции подвергают представителей правящей партии буллингу, оскорблениям. В "Грузинской мечте" их называют представителями "либерального фашизма". Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что под "либеральным фашизмом" подразумевается ложь, полная нетерпимость к иным мнениям и разжигание ненависти в обществе при помощи иностранного финансирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, каха каладзе, виктор саникидзе