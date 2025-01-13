https://sputnik-georgia.ru/20250113/kurs-lari-dollar-291717269.html
Курс лари на понедельник – 2,831 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 2,831 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0057 лари по отношению к доллару 13.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-13T09:48+0400
2025-01-13T09:48+0400
2025-01-13T09:48+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 января в размере 2,831 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0057 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,831 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0057 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 января в размере 2,831 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0057 лари по отношению к доллару.