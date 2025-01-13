Люди должны знать, сколько крови было пролито в Грузии при "Нацдвижении" – Вольский
© photo: Sputnik / StringerГия Вольский
© photo: Sputnik / Stringer
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Оценка режима 2003-2012 гг. имеет решающее значение для предотвращения угроз, стоящих перед страной, и для формирования в Грузии здоровой политической системы, уверены в правящей партии
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Временная следственная комиссия в парламенте Грузии поможет дать правовую оценку преступным действиям бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и позволит понять тем, кто не знает, сколько крови было пролито, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Временная следственная комиссия, которая займется изучением деятельности режима и политических должностных лиц в период нахождения у власти "Единого национального движения" (2003-2012 годы), будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии, заявил ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
"Тому, что они делали, должна быть дана политическая оценка. Люди, которые не знают, должны понять, сколько крови было пролито", – заявил Вольский.
© photo: Sputnik / StringerГия Вольский. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
Гия Вольский. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
По его словам, когда чиновники, возглавлявшие предыдущий режим, были наказаны за конкретные преступления, в правящей команде были убеждены, что общество "освободится от этого давления".
"Сегодня мы дошли до того, что они все еще со своими ресурсами пытаются довести страну до такой стадии, когда разрушение уже не будет иметь перспективы повернуть вспять", – отметил Вольский.
Между тем, правящая команда продолжает выполнять свои предвыборные обещания, среди которых одним из главных было поставить вопрос правовой ответственности кровавого режима "Единого национального движения", заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Владимир Божадзе.
"Вы знаете, что политическая ответственность "Нацдвижения" наступила еще в 2012 году, но вопрос об их правовой ответственности не был поставлен. После заключения комиссии будет принято решение о том, какие материалы поступят в прокуратуру, если будет выявлена ответственность конкретных лиц и, в том числе, должностных", – заявил Божадзе.
Перед парламентскими выборами "Грузинская мечта" заверяла избирателей, что в случае получения конституционного большинства она запустит правовую процедуру для признания неконституционными организации "Единого национального движения", партий-наследниц и сателлитов.
О возможном привлечении этих партий к ответственности лидеры правящей команды вновь заговорили после выборов. Речь идет об оппозиции, которая прошла в парламент, но отказывается признавать победу "Грузинской мечты".
Объединения "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и партия "За Грузию" утверждают, что произошла тотальная фальсификация выборов. Все эти партии в "Грузинской мечте" называют коллективным "Нацдвижением", радикальной оппозицией и агентами с общим хозяином за рубежом.
Объединения "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены" состоят из партий, основанных представителями прежней власти.
Костяком коалиции "Сильная Грузия" является партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков в Грузии TBC Bank. А партию "За Грузию" основал бывший представитель "Грузинской мечты", экс-глава МВД и правительства страны.
Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, за то, что происходит в стране в последнее время, несут ответственность именно представители оппозиции, в частности, этих четырех партий.
Речь идет о волне протеста, которая началась после принятого 28 ноября властями Грузии решения до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в ЕС по причине использования этого вопроса в качестве инструмента шантажа. При этом власти пояснили, что они продолжат работать над выполнением обязательств по Соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС.
После смены власти в Грузии к ответственности в индивидуальном порядке были привлечены многие представили прежнего руководства страны. На этот раз в планах "Грузинской мечты" наказать политические организации, связанные с этими людьми.
Лидеры "Грузинской мечты" постоянно заявляют, что прежние власти запомнились населению жестокими методами правления: насилием, рэкетом бизнеса, шантажом и угрозами.
Более того, незадолго до парламентских выборов лидеры "Грузинской мечты" начали говорить об ответственности бывшей правящей партии "Единое национальное движение" за начало августовской войны 2008 года.
Чем будет заниматься следственная комиссия
Временная следственная комиссия будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии. Согласно регламенту, парламент начинает весеннюю сессию в первый вторник февраля.
По утверждению лидеров правящей партии, в Грузии сегодня действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского государства и грузинского народа.
В том числе это:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
Для расследования указанных системных преступлений и оценки режима в первую неделю весенней сессии в парламенте Грузии будет создана временная следственная комиссия, которая будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на первой сессионной неделе сентября.
В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии, в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом Грузии, будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.
Чтобы исключить спекуляции, подчеркнули в "Мечте", объектом расследования по делу о войне 2008 года не будут военные командиры и солдаты.
Оценка режима 2003-2012 гг. имеет решающее значение для предотвращения угроз, стоящих перед страной, и для формирования в Грузии здоровой политической системы, уверены в правящей партии.