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На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2024 году
На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2024 году
Sputnik Грузия
Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 7,8% больше, чем в январе-декабре 2023 года 13.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-13T18:52+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году. Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 7,8% больше, чем в январе-декабре 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 10,3 миллиарда долларов, что на 8,3% больше, чем в 2023 году. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За 2023 год в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2024 году
Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 7,8% больше, чем в январе-декабре 2023 года
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году.
Внешнеторговый оборот Грузии, 2024 год
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
6 560,4
7,8
Импорт
16 868,7
8,1
Всего
23 429,0
8,0
Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 7,8% больше, чем в январе-декабре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 10,3 миллиарда долларов, что на 8,3% больше, чем в 2023 году.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.
За 2023 год в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.