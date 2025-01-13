https://sputnik-georgia.ru/20250113/na-skolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii-v-2024-godu-291734703.html

На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2024 году

На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2024 году

Sputnik Грузия

Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 7,8% больше, чем в январе-декабре 2023 года 13.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-13T18:52+0400

2025-01-13T18:52+0400

2025-01-13T18:52+0400

экономика

грузия

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281449285_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_593d284aa2f9c44b8ec6334115e65f99.jpg

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году. Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов, что на 7,8% больше, чем в январе-декабре 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 10,3 миллиарда долларов, что на 8,3% больше, чем в 2023 году. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За 2023 год в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика