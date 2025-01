https://sputnik-georgia.ru/20250113/the-financial-times-rekomenduet-svoim-chitatelyam-posetit-gruziyu-291731775.html

The Financial Times рекомендует своим читателям посетить Грузию

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Влиятельное британское издание The Financial Times советует своим читателям посетить Тбилиси и горные регионы Грузии – Сванети и Казбеги. Автор статьи предлагает читателям 50 вариантов отпусков – от Арканзаса до Замбии, "от искусства до приключений". "Путешествуя по Грузии, вы сможете ознакомиться с очаровательной столицей страны, а также горными регионами, посетить Казбеги и Сванети", – пишет Financial Times. Как отметил автор статьи, уже этой весной лоукостеры EasyJet и British Airways начнут полеты из Лондона в Тбилиси. "С апреля EasyJet будет летать в Тбилиси. До сих пор самым дальним рейсом EasyJet на восток из лондонского аэропорта Лутон был в Женеву и Милан. Тем временем British Airways также возобновит полеты из лондонского аэропорта Хитроу в Тбилиси", – пишет автор статьи. Последний рейс в Тбилиси авиакомпания British Airways выполнила в 2013 году. В настоящее время прямого авиасообщения между Великобританией и Грузией нет. EasyJet Airline Company Limited, более известная как easyJet.com, – британская лоукост-авиакомпания, основанная в 1995 году. Базируется в аэропорту Лутон, который находится на окраине одноименного города, в 45 км к северу от центра столицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

