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Тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на Старый Новый год
Тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на Старый Новый год
Sputnik Грузия
На магистральном водопроводе, который обеспечивает водой жителей нескольких районов столицы, будут проведены неотложные ремонтные работы 13.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-13T16:42+0400
2025-01-13T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Подача воды будет прекращена части жителей центральных районов Тбилиси 14 января с 10:00 до 23:59, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power. Как пояснили в компании, на магистральном водопроводе, который обеспечивает водой жителей нескольких районов столицы, у монастыря Джвари (Мцхета, регион Мцхета-Мтианети) проведут неотложные ремонтные работы. Технические бригады компании мобилизованы на месте, ведутся подготовительные работы по восстановлению сети. Аварийно-восстановительные работы начнутся во вторник. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте GWP. Компания Georgian Water and Power приносит извинения абонентам за причиненные неудобства. В период проведения работ и до полного восстановления водоснабжения компания будет обеспечивать население питьевой водой при помощи цистерн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, georgian water and power
грузия, новости, общество, georgian water and power

Тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на Старый Новый год

16:42 13.01.2025 (обновлено: 16:52 13.01.2025)
© courtesy of GWPСотрудник компании Georgian Water and Power (GWP)
Сотрудник компании Georgian Water and Power (GWP) - Sputnik Грузия, 1920, 13.01.2025
© courtesy of GWP
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На магистральном водопроводе, который обеспечивает водой жителей нескольких районов столицы, будут проведены неотложные ремонтные работы
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Подача воды будет прекращена части жителей центральных районов Тбилиси 14 января с 10:00 до 23:59, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power.
Как пояснили в компании, на магистральном водопроводе, который обеспечивает водой жителей нескольких районов столицы, у монастыря Джвари (Мцхета, регион Мцхета-Мтианети) проведут неотложные ремонтные работы.

"Четырнадцатого января будут проведены неотложные ремонтные работы на магистральном водопроводе компании Georgian Water and Power у монастыря Джвари, который снабжает питьевой водой часть районов Ваке-Сабуртало, Мтацминда-Крцаниси и Дидубе-Чугурети", – говорится в сообщении.

Технические бригады компании мобилизованы на месте, ведутся подготовительные работы по восстановлению сети. Аварийно-восстановительные работы начнутся во вторник.
С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте GWP.
Компания Georgian Water and Power приносит извинения абонентам за причиненные неудобства.
В период проведения работ и до полного восстановления водоснабжения компания будет обеспечивать население питьевой водой при помощи цистерн.
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