https://sputnik-georgia.ru/20250113/tysyach-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-staryy-novyy-god-291733312.html

Тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на Старый Новый год

Тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на Старый Новый год

Sputnik Грузия

На магистральном водопроводе, который обеспечивает водой жителей нескольких районов столицы, будут проведены неотложные ремонтные работы 13.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-13T16:42+0400

2025-01-13T16:42+0400

2025-01-13T16:52+0400

грузия

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общество

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Подача воды будет прекращена части жителей центральных районов Тбилиси 14 января с 10:00 до 23:59, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power. Как пояснили в компании, на магистральном водопроводе, который обеспечивает водой жителей нескольких районов столицы, у монастыря Джвари (Мцхета, регион Мцхета-Мтианети) проведут неотложные ремонтные работы. Технические бригады компании мобилизованы на месте, ведутся подготовительные работы по восстановлению сети. Аварийно-восстановительные работы начнутся во вторник. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте GWP. Компания Georgian Water and Power приносит извинения абонентам за причиненные неудобства. В период проведения работ и до полного восстановления водоснабжения компания будет обеспечивать население питьевой водой при помощи цистерн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, georgian water and power