Вершина наглости – реакция правящей партии на визит политика из Германии в Грузию
15:55 13.01.2025 (обновлено: 15:58 13.01.2025)
© photo: Sputnik / StringerМихаэль Рот. Представители парламентов стран Евросоюза на акции протеста у парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Михаэль Рот, который отличается жесткой критикой в адрес нынешних властей Грузии, 13 января сообщил в соцсети, что вернулся в "настоящую столицу Европы – в Тбилиси"
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Действия главы комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота являются вершиной наглости и грубым вторжением в грузинскую политику с нарушением всех норм, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Рот, который отличается жесткой критикой в адрес нынешних властей Грузии, в понедельник на своей странице в соцсети написал, что вернулся в "настоящую столицу Европы – в Тбилиси". Ранее, анонсируя свой визит в Грузию, Рот писал, что с нетерпением ждет встречи на проспекте Руставели, где перманентно проводятся акции протеста.
© photo: Sputnik / StringerГия Вольский. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
Гия Вольский. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
"Столь грубое вторжение в грузинскую политику нарушает все нормы. То, что он делает, – вершина наглости, и, самое главное, он призывает общество к противостоянию, чтобы каким-то образом этот протест перерос в революционные действия", – заявил Вольский.
По словам Вольского, своим недостойным поведением Рот оскорбил все грузинское.
"Он призывает людей использовать такую силу, чтобы каким-то образом пролить кровь в нашей стране", – сказал Вольский.
Стоять на проспекте Руставели в Грузии стало частью деятельности Михаэля Рота, заявила в свою очередь министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
© Courtesy of Maka BotchorishviliГлава парламентского комитета евроинтеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили
Глава парламентского комитета евроинтеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили
© Courtesy of Maka Botchorishvili
"Как мы знаем, он больше не планирует участвовать в парламентских выборах, он прощается с активной политикой, и, насколько я знаю, у него своего рода прощальный акт с людьми, собравшимися на проспекте Руставели", – сказала Бочоришвили.
Ранее Рот уже посещал грузинские акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Он является одним из тех иностранных политиков, кого правящая команда обвиняет во вмешательстве во внутреннюю политику страны.
Рот был среди представителей парламентов восьми стран Евросоюза, которые прибыли в Тбилиси в ноябре прошлого года и приняли участие в акции протеста с требованием аннулирования результатов парламентских выборов 26 октября и назначения новых.
© photo: Sputnik / StringerПредставители парламентов стран Евросоюза на акции протеста у парламента Грузии
Представители парламентов стран Евросоюза на акции протеста у парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Как заявил Рот, Евросоюз не сможет признать легитимность прошедших 26 октября выборов в парламент Грузии до тех пор, пока "на них не прольется свет".
По его словам, обвинения касательно манипуляций с выборами, включая нарушение принципа тайны голосования, и запугивания избирателей требуют проведения независимого расследования.
Депутаты парламентов стран ЕС выступили на акции протеста, отметив, что "кто-то пытается забрать у грузин свободу, демократию, страну в целом и членство в ЕС и НАТО". Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе.
Рот также был одним из пяти европейских депутатов, которые 14 мая 2024 года приняли участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять финансовую декларацию.
В акции протеста перед парламентом Грузии также участвовали главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Они вышли на сцену и сделали заявления в поддержку митингующих.
Тогда Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить "светлое будущее без молодежи, опираясь лишь на своего главного союзника – православную церковь".