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Рекордные перевозки по Среднему коридору: сколько грузов прошло через Азербайджан
Рекордные перевозки по Среднему коридору: сколько грузов прошло через Азербайджан
Sputnik Грузия
Модернизация линии Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году позволила увеличить ее пропускную способность с 1 до 5 млн тонн в год 14.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-14T14:58+0400
2025-01-14T14:58+0400
2025-01-14T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2024 году перевезли 18,5 млн тонн грузов в транзитном, экспортном, импортном и внутреннем режимах, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на компанию. При этом объем транзитных грузов вырос на 5,7% по сравнению с 2023 годом, до 7,3 млн тонн. Импортные перевозки увеличились на 10% и достигли 5,2 млн тонн. Основным направлением транзита через территорию Азербайджана стал маршрут "Восток-Запад", по которому перевезено 3,2 млн тонн грузов. При этом, согласно данным АЖД, основную долю в транзитных перевозках составили нефть и нефтепродукты – 2,8 млн тонн, что на 11% больше, чем годом ранее. Рост также зафиксирован в перевозках металлов – на 8%, и продукции из древесины – на 26%. Рекордные перевозки по Среднему коридору Согласно информации АЖД, объем грузов, перевезенных из Китая по Транскаспийскому международному коридору (Средний коридор/ТМТМ), увеличился в 2024 году более чем в 25 раз по сравнению с 2023-м и превысил 27 тыс. контейнеров. Развитие инфраструктуры позволяет перевозить по территории Азербайджана не менее 1 000 блок-поездов в год, отметили в ЗАО. Кроме того, модернизация линии Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году позволила увеличить ее пропускную способность с 1 до 5 млн тонн в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, азербайджанские железные дороги, азербайджан, южно-кавказский транспортный коридор
экономика, новости, грузия, азербайджанские железные дороги, азербайджан, южно-кавказский транспортный коридор
Рекордные перевозки по Среднему коридору: сколько грузов прошло через Азербайджан
Модернизация линии Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году позволила увеличить ее пропускную способность с 1 до 5 млн тонн в год
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2024 году перевезли 18,5 млн тонн грузов в транзитном, экспортном, импортном и внутреннем режимах, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на компанию.
При этом объем транзитных грузов вырос на 5,7% по сравнению с 2023 годом, до 7,3 млн тонн. Импортные перевозки увеличились на 10% и достигли 5,2 млн тонн.
Основным направлением транзита через территорию Азербайджана стал маршрут "Восток-Запад", по которому перевезено 3,2 млн тонн грузов.
При этом, согласно данным АЖД, основную долю в транзитных перевозках составили нефть и нефтепродукты – 2,8 млн тонн, что на 11% больше, чем годом ранее. Рост также зафиксирован в перевозках металлов – на 8%, и продукции из древесины – на 26%.
Рекордные перевозки по Среднему коридору
Согласно информации АЖД, объем грузов, перевезенных из Китая по Транскаспийскому международному коридору (Средний коридор/ТМТМ), увеличился в 2024 году более чем в 25 раз по сравнению с 2023-м и превысил 27 тыс. контейнеров.
Развитие инфраструктуры позволяет перевозить по территории Азербайджана не менее 1 000 блок-поездов в год, отметили в ЗАО.
"Значительным событием стало прибытие в марте прошлого года первого контейнерного поезда из китайского города Сиань в Баку всего за 11 дней. В ноябре Азербайджан впервые отправил грузовой поезд в Китай, что открыло новые возможности для местных предпринимателей", – говорится в сообщении компании.
Кроме того, модернизация линии Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году позволила увеличить ее пропускную способность с 1 до 5 млн тонн в год.