https://sputnik-georgia.ru/20250114/gruzinskiy-gornolyzhnyy-kurort-priznan-luchshim-v-evrope-291748326.html

Грузинский горнолыжный курорт признан лучшим в Европе

Грузинский горнолыжный курорт признан лучшим в Европе

Sputnik Грузия

Самый молодой горнолыжный курорт Грузии Годердзи расположен в уникальной климатической зоне в Аджарии, всего в 100 километрах от черноморского побережья 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T18:54+0400

2025-01-14T18:54+0400

2025-01-14T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Горнолыжный курорт Годердзи в регионе Аджария возглавил рейтинг лучших зимних курортов Европы, составленный престижной туристической платформой European Best Destinations, сообщила Национальная администрация туризма Грузии. В число 12 лучших направлений, наряду с грузинским курортом, вошли горнолыжные курорты Франции, Италии, Швейцарии и Австрии. Туристическая платформа представила читателям информацию о преимуществах горного курорта Аджарии, отметив, что в Годердзи можно найти смесь очарования истории и современных инноваций. Также отмечено, что уникальное сочетание альпийского и субтропического климата на курорте обеспечивает высококачественный снег, что делает его настоящим раем для лыжников. Годердзи отличается современной инфраструктурой, канатными дорогами, гондолами и горнолыжными трассами. Курорт подходит для новичков, семей и профессиональных лыжников. Самый молодой горнолыжный курорт Грузии Годердзи расположен в уникальной климатической зоне в Аджарии, на перевале Годердзи, всего в 100 километрах от черноморского побережья. Из-за близости к морю и толщины снежного покрова он получил титул "самого снежного горнолыжного курорта в Грузии". Впервые Годердзи принял гостей в 2015 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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