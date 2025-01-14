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Грузинский горнолыжный курорт признан лучшим в Европе
Грузинский горнолыжный курорт признан лучшим в Европе
Sputnik Грузия
Самый молодой горнолыжный курорт Грузии Годердзи расположен в уникальной климатической зоне в Аджарии, всего в 100 километрах от черноморского побережья 14.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-14T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Горнолыжный курорт Годердзи в регионе Аджария возглавил рейтинг лучших зимних курортов Европы, составленный престижной туристической платформой European Best Destinations, сообщила Национальная администрация туризма Грузии. В число 12 лучших направлений, наряду с грузинским курортом, вошли горнолыжные курорты Франции, Италии, Швейцарии и Австрии. Туристическая платформа представила читателям информацию о преимуществах горного курорта Аджарии, отметив, что в Годердзи можно найти смесь очарования истории и современных инноваций. Также отмечено, что уникальное сочетание альпийского и субтропического климата на курорте обеспечивает высококачественный снег, что делает его настоящим раем для лыжников. Годердзи отличается современной инфраструктурой, канатными дорогами, гондолами и горнолыжными трассами. Курорт подходит для новичков, семей и профессиональных лыжников. Самый молодой горнолыжный курорт Грузии Годердзи расположен в уникальной климатической зоне в Аджарии, на перевале Годердзи, всего в 100 километрах от черноморского побережья. Из-за близости к морю и толщины снежного покрова он получил титул "самого снежного горнолыжного курорта в Грузии". Впервые Годердзи принял гостей в 2015 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, годердзи, аджария, национальная администрация туризма грузии
туризм, грузия, новости, годердзи, аджария, национальная администрация туризма грузии
Грузинский горнолыжный курорт признан лучшим в Европе
Самый молодой горнолыжный курорт Грузии Годердзи расположен в уникальной климатической зоне в Аджарии, всего в 100 километрах от черноморского побережья
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Горнолыжный курорт Годердзи в регионе Аджария возглавил рейтинг лучших зимних курортов Европы, составленный престижной туристической платформой European Best Destinations, сообщила Национальная администрация туризма Грузии.
В число 12 лучших направлений, наряду с грузинским курортом, вошли горнолыжные курорты Франции, Италии, Швейцарии и Австрии.
"Если вы ищете лучшие горнолыжные приключения в Европе, самые красивые горные трассы, лучшую инфраструктуру и просто гарантированный снег во время зимних каникул, то мы вам поможем. Откройте для себя Годердзи – высококачественный курорт в регионе Аджарии, который в этом году опередил самые известные курорты Европы", – пишет European Best Destinations.
Туристическая платформа представила читателям информацию о преимуществах горного курорта Аджарии, отметив, что в Годердзи можно найти смесь очарования истории и современных инноваций.
Также отмечено, что уникальное сочетание альпийского и субтропического климата на курорте обеспечивает высококачественный снег, что делает его настоящим раем для лыжников.
"Курорт Годердзи – зимний рай для лыжников и сноубордистов. Курорт в Аджарии – главное горное направление Европы, предлагающий лучшие зимние приключения. Здесь вас ждет долгий зимний сезон. Снег гарантирован с ноября до середины апреля", – говорится в статье.
Годердзи отличается современной инфраструктурой, канатными дорогами, гондолами и горнолыжными трассами. Курорт подходит для новичков, семей и профессиональных лыжников.
Самый молодой горнолыжный курорт Грузии Годердзи расположен в уникальной климатической зоне в Аджарии, на перевале Годердзи, всего в 100 километрах от черноморского побережья. Из-за близости к морю и толщины снежного покрова он получил титул "самого снежного горнолыжного курорта в Грузии". Впервые Годердзи принял гостей в 2015 году.