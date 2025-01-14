https://sputnik-georgia.ru/20250114/khvicha-kvaratskheliya-perekhodit-iz-napoli-v-pszh--video-291747105.html
Хвича Кварацхелия переходит из "Наполи" в "ПСЖ" – видео
Хвича Кварацхелия переходит из "Наполи" в "ПСЖ" – видео
Sputnik Грузия
Самый дорогой трансфер грузинского футболиста в истории – Кварацхелия переходит в "ПСЖ". Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия 14.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-14T15:30+0400
2025-01-14T15:30+0400
2025-01-14T15:30+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
спорт
новости
грузия
хвича кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/0e/291746927_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8db32719aea5fd08fdf68125fe15a464.jpg
Французский "Пари Сен-Жермен" достиг договоренности с "Наполи" о переходе грузинского вингера Хвичи Кварацхелия за €70 млн без учета бонусов, сообщил итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.Клубам осталось уладить формальности для заключения сделки и подписания контракта. Зарплата Кварацхелия в "ПСЖ" по сравнению с "Наполи" вырастет с 1,5 до €7-7,5 млн в год. Контракт будет заключен на пять лет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/0e/291746927_640:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_7e04e37c641609f553c1df8266f80f31.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, видео
Хвича Кварацхелия переходит из "Наполи" в "ПСЖ" – видео
Самый дорогой трансфер грузинского футболиста в истории – Кварацхелия переходит в "ПСЖ". Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия
Французский "Пари Сен-Жермен" достиг договоренности с "Наполи" о переходе грузинского вингера Хвичи Кварацхелия за €70 млн без учета бонусов, сообщил итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.
Клубам осталось уладить формальности для заключения сделки и подписания контракта. Зарплата Кварацхелия в "ПСЖ" по сравнению с "Наполи" вырастет с 1,5 до €7-7,5 млн в год. Контракт будет заключен на пять лет.