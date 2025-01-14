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Хвича Кварацхелия переходит из "Наполи" в "ПСЖ" – видео

Хвича Кварацхелия переходит из "Наполи" в "ПСЖ" – видео

Sputnik Грузия

Самый дорогой трансфер грузинского футболиста в истории – Кварацхелия переходит в "ПСЖ". Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T15:30+0400

2025-01-14T15:30+0400

2025-01-14T15:30+0400

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Французский "Пари Сен-Жермен" достиг договоренности с "Наполи" о переходе грузинского вингера Хвичи Кварацхелия за €70 млн без учета бонусов, сообщил итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.Клубам осталось уладить формальности для заключения сделки и подписания контракта. Зарплата Кварацхелия в "ПСЖ" по сравнению с "Наполи" вырастет с 1,5 до €7-7,5 млн в год. Контракт будет заключен на пять лет.

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