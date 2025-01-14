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Лавров прокомментировал вмешательство Запада в дела Грузии и других стран – видео

Лавров прокомментировал вмешательство Запада в дела Грузии и других стран – видео

Sputnik Грузия

Сплошное лицемерие, сплошной диктат и переоценка собственных интеллектуальных ценностей - так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вмешательство Запада... 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T18:25+0400

2025-01-14T18:25+0400

2025-01-14T18:25+0400

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"Посмотрите, как издеваются над грузинским народов. Кстати, нас обвиняли, что мы вмешивались в выборы. Не нашли наблюдатели от ОБСЕ каких-либо нарушений. Это означает, что все было правильно, все было легитимно", - заявил Лавров.Глава МИД также прокомментировал действия экс-президента Саломе Зурабишвили, которая обещала оставаться на посту главы государства даже после истечения срока полномочий, а потом тихо уехала и устроилась на работу в американский мозговой трест."Это полное лицемерие", - подытожил Лавров.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, новости, политика, саломе зурабишвили , сергей лавров, мид россии, обсе, видео