https://sputnik-georgia.ru/20250114/osnovatelnitse-gruzinskikh-oppozitsionnykh-internet-izdaniy-grozit-do-7-let-291750486.html

Основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий грозит до 7 лет

Основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий грозит до 7 лет

Sputnik Грузия

Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T20:51+0400

2025-01-14T20:51+0400

2025-01-14T20:51+0400

новости

грузия

происшествия

батумский городской суд

акция протеста

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Батумский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий Мзии Амаглобели, которую обвиняют в нападении на полицейского. Основателя интернет-изданий "Батумелеби" и "Негазети" Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. На суде адвокат Амаглобели Паата Диасамидзе просил суд отпустить ее под залог в размере 100 тысяч лари. По мнению судьи Нино Сахелашвили, есть вероятность совершения Амаглобели нового преступления и поэтому заключение является адекватной мерой пресечения. Первое предварительное слушание по делу основательницы оппозиционных интернет-изданий пройдет 4 марта. Сама Ахвледиани своей вины не признала. По ее словам, до инцидента с пощечиной, Дгебуадзе ее оскорбил. Параллельно заседанию суда в Батуми проходила акция протеста, а крупные оппозиционные СМИ в поддержку Ахвледиани прервали эфир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, батумский городской суд, акция протеста