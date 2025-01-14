https://sputnik-georgia.ru/20250114/osnovatelnitse-gruzinskikh-oppozitsionnykh-internet-izdaniy-grozit-do-7-let-291750486.html
Основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий грозит до 7 лет
Основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий грозит до 7 лет
Sputnik Грузия
Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет 14.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-14T20:51+0400
2025-01-14T20:51+0400
2025-01-14T20:51+0400
новости
грузия
происшествия
батумский городской суд
акция протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23520/67/235206747_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_399069f2d7cfe2065fa825b797066dcb.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Батумский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий Мзии Амаглобели, которую обвиняют в нападении на полицейского. Основателя интернет-изданий "Батумелеби" и "Негазети" Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста. На суде адвокат Амаглобели Паата Диасамидзе просил суд отпустить ее под залог в размере 100 тысяч лари. По мнению судьи Нино Сахелашвили, есть вероятность совершения Амаглобели нового преступления и поэтому заключение является адекватной мерой пресечения. Первое предварительное слушание по делу основательницы оппозиционных интернет-изданий пройдет 4 марта. Сама Ахвледиани своей вины не признала. По ее словам, до инцидента с пощечиной, Дгебуадзе ее оскорбил. Параллельно заседанию суда в Батуми проходила акция протеста, а крупные оппозиционные СМИ в поддержку Ахвледиани прервали эфир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23520/67/235206747_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_23380338c94a36db3285bb9029b6af5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, батумский городской суд, акция протеста
новости, грузия, происшествия, батумский городской суд, акция протеста
Основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий грозит до 7 лет
Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Батумский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий Мзии Амаглобели, которую обвиняют в нападении на полицейского.
Основателя интернет-изданий "Батумелеби" и "Негазети" Мзию Амаглобели задержали 12 января, после того, как она дала пощечину шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Буквально за несколько часов до этого она была задержана в административном порядке на другой акции протеста.
Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, что карается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
На суде адвокат Амаглобели Паата Диасамидзе просил суд отпустить ее под залог в размере 100 тысяч лари.
По мнению судьи Нино Сахелашвили, есть вероятность совершения Амаглобели нового преступления и поэтому заключение является адекватной мерой пресечения.
"Более чем обоснована угроза совершения обвиняемой новых преступных действий и уничтожения улик, поэтому суд постанавливает удовлетворить ходатайство прокуратуры", – сказала Сахелашвили.
Первое предварительное слушание по делу основательницы оппозиционных интернет-изданий пройдет 4 марта.
Сама Ахвледиани своей вины не признала. По ее словам, до инцидента с пощечиной, Дгебуадзе ее оскорбил.
Параллельно заседанию суда в Батуми проходила акция протеста, а крупные оппозиционные СМИ в поддержку Ахвледиани прервали эфир.