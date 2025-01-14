https://sputnik-georgia.ru/20250114/simvol-svobody---prezident-gruzii-pozdravil-grazhdan-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-291740682.html

Символ свободы – президент Грузии поздравил граждан с Днем Государственного флага

Символ свободы – президент Грузии поздравил граждан с Днем Государственного флага

Sputnik Грузия

Нынешний государственный флаг Грузии был утвержден 14 января 2004 года 14.01.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Национальный флаг Грузии с пятью крестами является главным национальным символом свободы, независимости, единства и стойкости страны, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили на своей странице в соцсети в своем поздравлении по случаю Дня Государственного флага. Нынешний государственный флаг Грузии – белое полотнище с пятью красными крестами был утвержден 14 января 2004 года после "революции роз". Праздник был утвержден в 2012 году. Государственный совет геральдики ежегодно призывает граждан 14 января вывешивать грузинский флаг на балконах и окнах своих домов.По словам президента, национальный флаг с пятью крестами является олицетворением не только государственности, но и национального самосознания, гордости, ответственности и борьбы за свободу. По случаю праздника на территории министерства обороны Грузии и на военных базах Сил обороны прошла церемония поднятия флага. В знак уважения к национальному символу страны военнослужащие Сил обороны торжественно подняли грузинские флаги на фоне государственного гимна. Торжественная церемония поднятия флага состоялась также во вторник утром в различных подразделениях министерства внутренних дел Грузии. С XII века различные источники в основном сообщали о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках Мцхетского кафедрального собора Светицховели (ок. XII века) изображен корабль с красным флагом на корме, в центре которого белый крест. Изображение грузинского белого флага с красными крестами внесено во "Всемирный атлас" XIV века, который составил францисканский монах (имя его осталось неизвестным). Такой же флаг изображался на итальянских и испанских картах тех лет. Прежний государственный флаг Грузии, кизилового цвета с черной и белой полосой в левом углу, который также принято называть флагом Первой Республики Грузия (1918-1921 гг.), был утвержден в качестве государственного символа 14 ноября 1990 года и являлся таковым 13 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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