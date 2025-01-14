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Тенденция роста внешней торговли Грузии сохранится в 2025 году – замминистра

Тенденция роста внешней торговли Грузии сохранится в 2025 году – замминистра

Sputnik Грузия

В декабре 2024 года экспорт увеличился примерно на 7% и достиг 550 млн долларов, заявил замминистра 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T16:52+0400

2025-01-14T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Данные внешнеторгового оборота Грузии – и экспорт, и импорт – в 2024 году являются рекордными, и эта тенденция продолжится и в 2025 году, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда долларов. За отчетный период в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше, чем в 2023 году. Экспорт составил 6,6 миллиарда долларов – на 7,8% больше, чем в январе-декабре 2023 года. По его словам, в декабре 2024 года экспорт увеличился примерно на 7% и достиг 550 млн долларов. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2024 года составил 9,4%. По словам замминистра, правительство Грузии реализует программы государственной поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий и в целом на развитие местного производства в стране. Цинцадзе отметил, что правительство ожидает, что рост экономической активности в Грузии в ближайшие годы сохранится на высоком уровне, что окажет положительное влияние на общее экономическое положение страны и рост доходов населения. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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