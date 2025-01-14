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В Грузии 14 января отмечают День Государственного флага – видео
В Грузии 14 января отмечают День Государственного флага – видео
Sputnik Грузия
С 2012 года в Грузии каждое 14 января отмечают День Государственного флага. Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия 14.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-14T14:48+0400
2025-01-14T14:48+0400
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Нынешний государственный флаг был утвержден в 2004 году правительством Михаила Саакашвили.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, михаил саакашвили, sputnik, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, михаил саакашвили, sputnik, видео
В Грузии 14 января отмечают День Государственного флага – видео
С 2012 года в Грузии каждое 14 января отмечают День Государственного флага. Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия
Нынешний государственный флаг был утвержден в 2004 году правительством Михаила Саакашвили.