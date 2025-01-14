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В Грузии 14 января отмечают День Государственного флага – видео

В Грузии 14 января отмечают День Государственного флага – видео

Sputnik Грузия

С 2012 года в Грузии каждое 14 января отмечают День Государственного флага. Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия 14.01.2025, Sputnik Грузия

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Нынешний государственный флаг был утвержден в 2004 году правительством Михаила Саакашвили.

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