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Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть жертва
Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть жертва
Sputnik Грузия
В жилом доме в районе Ортачала в Тбилиси проживало до 100 семей вынужденных переселенцев 14.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-14T12:39+0400
2025-01-14T12:39+0400
2025-01-14T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Один человек погиб и трое, в том числе ребенок, пострадали предположительно в результате взрыва бытового газа в жилом корпусе в поселении вынужденных переселенцев в столичном районе Ортачала, сообщает телекомпания "Рустави 2". Случай произошел поздно ночью 13 января. Взрыв прогремел на четвертом этаже жилого дома. По информации мэрии, в результате взрыва обрушились стена и фасад здания. "Произошел несчастный случай. Вероятно, мы сможем назвать точные причины после проведения следствия. Предположительно говорят об утечке газа или неисправности сети, которые привели к взрыву... К сожалению, один человек погиб", – заявил журналистам глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе.Пострадавших доставили в клинику "Нью Госпиталь". По словам медицинского директора учреждения Георгия Кордзахия, состояние здоровья одного из пострадавших оценивается как тяжелое. По информации мэрии Тбилиси, в жилом корпусе проживало до 100 семей вынужденных переселенцев. В течение ночи на месте происшествия находились заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани, глава Крцанисского района Бека Микаутадзе, представители соответствующих департаментов мэрии Тбилиси и районного правления Крцанисского района. Тбилисская муниципальная лаборатория уже начала исследование устойчивости здания. А также сегодня начнется демонтаж поврежденного фасада и уборка территории. Жильцы вернутся в свои квартиры после того, как исследование Тбилисской муниципальной лаборатории определит, что здание пригодно для проживания. Вопросы, связанные с утечкой газа, становятся актуальными в Грузии с приходом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, минздрав
происшествия, грузия, новости, тбилиси, минздрав
Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть жертва
12:39 14.01.2025 (обновлено: 14:34 14.01.2025)
В жилом доме в районе Ортачала в Тбилиси проживало до 100 семей вынужденных переселенцев
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Один человек погиб и трое, в том числе ребенок, пострадали предположительно в результате взрыва бытового газа в жилом корпусе в поселении вынужденных переселенцев в столичном районе Ортачала, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Случай произошел поздно ночью 13 января. Взрыв прогремел на четвертом этаже жилого дома. По информации мэрии, в результате взрыва обрушились стена и фасад здания.
"Произошел несчастный случай. Вероятно, мы сможем назвать точные причины после проведения следствия. Предположительно говорят об утечке газа или неисправности сети, которые привели к взрыву... К сожалению, один человек погиб", – заявил журналистам глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе.
Пострадавших доставили в клинику "Нью Госпиталь". По словам медицинского директора учреждения Георгия Кордзахия, состояние здоровья одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
"Ребенок сейчас уже выписывается, будут даны рекомендации. Один пациент покинул клинику ночью, так как имел легкие повреждения. А мужчина остается в больнице с серьезными травмами: черепно-мозговая травма и закрытая травма грудной клетки", – заявил он.
По информации мэрии Тбилиси, в жилом корпусе проживало до 100 семей вынужденных переселенцев.
В течение ночи на месте происшествия находились заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани, глава Крцанисского района Бека Микаутадзе, представители соответствующих департаментов мэрии Тбилиси и районного правления Крцанисского района.
Тбилисская муниципальная лаборатория уже начала исследование устойчивости здания. А также сегодня начнется демонтаж поврежденного фасада и уборка территории. Жильцы вернутся в свои квартиры после того, как исследование Тбилисской муниципальной лаборатории определит, что здание пригодно для проживания.
Вопросы, связанные с утечкой газа, становятся актуальными в Грузии с приходом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети.