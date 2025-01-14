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Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть жертва

Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть жертва

Sputnik Грузия

В жилом доме в районе Ортачала в Тбилиси проживало до 100 семей вынужденных переселенцев 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T12:39+0400

2025-01-14T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Один человек погиб и трое, в том числе ребенок, пострадали предположительно в результате взрыва бытового газа в жилом корпусе в поселении вынужденных переселенцев в столичном районе Ортачала, сообщает телекомпания "Рустави 2". Случай произошел поздно ночью 13 января. Взрыв прогремел на четвертом этаже жилого дома. По информации мэрии, в результате взрыва обрушились стена и фасад здания. "Произошел несчастный случай. Вероятно, мы сможем назвать точные причины после проведения следствия. Предположительно говорят об утечке газа или неисправности сети, которые привели к взрыву... К сожалению, один человек погиб", – заявил журналистам глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе.Пострадавших доставили в клинику "Нью Госпиталь". По словам медицинского директора учреждения Георгия Кордзахия, состояние здоровья одного из пострадавших оценивается как тяжелое. По информации мэрии Тбилиси, в жилом корпусе проживало до 100 семей вынужденных переселенцев. В течение ночи на месте происшествия находились заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани, глава Крцанисского района Бека Микаутадзе, представители соответствующих департаментов мэрии Тбилиси и районного правления Крцанисского района. Тбилисская муниципальная лаборатория уже начала исследование устойчивости здания. А также сегодня начнется демонтаж поврежденного фасада и уборка территории. Жильцы вернутся в свои квартиры после того, как исследование Тбилисской муниципальной лаборатории определит, что здание пригодно для проживания. Вопросы, связанные с утечкой газа, становятся актуальными в Грузии с приходом холодов, когда население начинает использовать газовые обогреватели. Утечка газа становится причиной взрывов и гибели людей в Тбилиси и регионах страны. Одна из таких трагедий произошла в январе 2019 года в Дигоми. Тогда среди погибших были дети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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