https://sputnik-georgia.ru/20250114/zavisit-li-bankovskaya-sistema-gruzii-ot-rublya--otvet-natsbanka-291751841.html

Зависит ли банковская система Грузии от рубля – ответ Нацбанка

Зависит ли банковская система Грузии от рубля – ответ Нацбанка

Sputnik Грузия

Доля депозитов, размещенных в российских рублях, составляет 0,17% от общего числа депозитов в банковской системе Грузии 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T22:22+0400

2025-01-14T22:22+0400

2025-01-14T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Объем депозитов в российской валюте в Грузии не может оказать влияния на финансовую систему Грузии, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на Национальный банк Грузии. Согласно официальной статистике, объем депозитов в рублях по данным на ноябрь 2024 года вырос за 11 месяцев на 23% и составил около 104,3 тысячи лари в переводе на грузинскую валюту. Для сравнения, объем депозитов в долларах в переводе на грузинскую валюту составляет 23,6 миллиона лари, а в евро – 5,8 миллиона. При этом Нацбанк отмечает, что нет никаких исключений для российской валюты или другой иностранной валюты при формировании банковских резервов, норма резервов в иностранной валюте распространяется на всю валюту, и ее устанавливает Комитет по монетарной политике Нацбанка Грузии . Минимальные обязательные резервы по средним объемам привлеченных средств в иностранной валюте находятся на резервных счетах иностранной валюты в Национальном банке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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