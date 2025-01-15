https://sputnik-georgia.ru/20250115/dlya-obezdnoy-dorogi-tbilisi-postroyat-novyy-tonnel-291753437.html

Для объездной дороги Тбилиси построят новый тоннель

Для объездной дороги Тбилиси построят новый тоннель

Sputnik Грузия

Строительство дороги уже получило положительный отзыв в рамках оценки воздействия на окружающую среду 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T13:58+0400

2025-01-15T13:58+0400

2025-01-15T13:58+0400

грузия

новости

экономика

объездная дорога тбилиси

министерство экономики и устойчивого развития грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23234/02/232340269_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_3a4357bba683088c4c19d921e5cd453c.jpg

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Строительство нового четырехполосного участка с тоннелем планируется для объездной дороги Тбилиси, говорится в документах министерства регионального развития и инфраструктуры. Участок дороги будет пролегать от села Цицамури до окраинного района Тбилиси Авчала. При этом, в рамках строительства дороги, будет проложен 3,4-километровый тоннель. Строительство дороги уже получило положительный отзыв в рамках оценки воздействия на окружающую среду. Для прокладки тоннелей не будут использоваться взрывные работы. Когда будет объявлен тендер на строительство новой дороги, неизвестно. Объездная дорога в Тбилиси стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, объездная дорога тбилиси, министерство экономики и устойчивого развития грузии