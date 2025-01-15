https://sputnik-georgia.ru/20250115/dlya-obezdnoy-dorogi-tbilisi-postroyat-novyy-tonnel-291753437.html
Для объездной дороги Тбилиси построят новый тоннель
Для объездной дороги Тбилиси построят новый тоннель
Sputnik Грузия
Строительство дороги уже получило положительный отзыв в рамках оценки воздействия на окружающую среду 15.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-15T13:58+0400
2025-01-15T13:58+0400
2025-01-15T13:58+0400
грузия
новости
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объездная дорога тбилиси
министерство экономики и устойчивого развития грузии
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Строительство нового четырехполосного участка с тоннелем планируется для объездной дороги Тбилиси, говорится в документах министерства регионального развития и инфраструктуры. Участок дороги будет пролегать от села Цицамури до окраинного района Тбилиси Авчала. При этом, в рамках строительства дороги, будет проложен 3,4-километровый тоннель. Строительство дороги уже получило положительный отзыв в рамках оценки воздействия на окружающую среду. Для прокладки тоннелей не будут использоваться взрывные работы. Когда будет объявлен тендер на строительство новой дороги, неизвестно. Объездная дорога в Тбилиси стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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media@sputniknews.com
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грузия, новости, экономика, объездная дорога тбилиси, министерство экономики и устойчивого развития грузии
грузия, новости, экономика, объездная дорога тбилиси, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Для объездной дороги Тбилиси построят новый тоннель
Строительство дороги уже получило положительный отзыв в рамках оценки воздействия на окружающую среду
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Строительство нового четырехполосного участка с тоннелем планируется для объездной дороги Тбилиси, говорится в документах министерства регионального развития и инфраструктуры.
Участок дороги будет пролегать от села Цицамури до окраинного района Тбилиси Авчала. При этом, в рамках строительства дороги, будет проложен 3,4-километровый тоннель.
Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров и будет начинаться от Мцхета и через тоннели соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала и Глдани и через пригород Тбилиси Лило идти в сторону Рустави.
Строительство дороги уже получило положительный отзыв в рамках оценки воздействия на окружающую среду. Для прокладки тоннелей не будут использоваться взрывные работы.
Когда будет объявлен тендер на строительство новой дороги, неизвестно.
Объездная дорога в Тбилиси стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика.