https://sputnik-georgia.ru/20250115/falsifikatsiya-rezultatov-vyborov-v-parlament-gruzii-isklyuchena--rezultaty-rassledovaniya-291765997.html

Фальсификация результатов выборов в парламент Грузии исключена – результаты расследования

Фальсификация результатов выборов в парламент Грузии исключена – результаты расследования

Sputnik Грузия

На сегодня уже проведено около 800 следственных и процессуальных действий, ряд экспериментов с участием иностранных специалистов и опрошены около 400 человек 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T20:02+0400

2025-01-15T20:02+0400

2025-01-15T20:02+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования дела о вероятной фальсификации парламентских выборов 26 октября 2024 года, согласно которым исключена вероятность голосования одних и тех же избирателей сразу на нескольких избирательных участках, а также подделка жидкости для маркирования. По фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день парламентских выборов, возбуждено 47 уголовных дел. Расследование ведется по делам о фальсификации выборов, о влиянии на волеизъявление избирателей, о нарушении тайны голосования на выборах, о подкупе избирателей, воспрепятствовании журналистской деятельности, о насилии и угрозах в адрес избирательной комиссии или во время предвыборной агитации, о повреждении и уничтожении предметов. О вероятной возможности использования такого метода фальсификации заявляли как представители оппозиционных партий, так и НПО и отдельные лица. Часть из них утверждала, что массовые фальсификации на парламентских выборах были вызваны некачественной маркировкой на избирательных участках. Маркировка избирателей – это нанесение при регистрации на палец избирателя специальной жидкости, видимой под ультрафиолетовым светом. Ее наличие в день голосования проверяют при входе на избирательный участок. Для изучения этого вопроса следствием было запланировано и проведено несколько следственных экспериментов с привлечением международных экспертов. В рамках эксперимента участники создавали избирательные участки, похожие на настоящие, после чего один и тот же человек пытался проголосовать на двух разных избирательных участках. В ходе эксперимента также было установлено, что если в устройстве проверки активирован список избирателей одного избирательного участка, то активировать данные другого избирательного участка в том же устройстве невозможно. Кроме того, прокуратура указывает, что все средства для проверки избирателей – планшеты со списками членов комиссий, считывающие удостоверения личности аппараты – были опечатаны сразу после возбуждения уголовного дела. "Для получения информации с вышеуказанных устройств нами были приглашены зарубежные специалисты из компании Smartmatic, имеющие лицензию в США. Несмотря на результаты следственного эксперимента, следствием дополнительно назначено проведение комплексной компьютерной экспертизы с целью определения возможности двойной и/или многократной проверки избирателей в результате экспертного исследования. Прокуратура также отмечает, что предметом экспертизы является и то обстоятельство, осуществлялось ли какое-либо искусственное вмешательство в информацию, хранящуюся в устройствах проверки, с момента окончания выборов до момента представления информации следствием на экспертизу. С этой целью в ходе расследования была назначена химическая экспертиза в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. На экспертизу были представлены образцы жидкости (как использованной, так и неиспользованной), употребленной Центральной избирательной комиссией Грузии в день выборов, а также специальные лампы, необходимые для проверки маркировки. "Проведенные исследования показали, что представленная на экспертизу жидкость для маркировки при нанесении на ноготь и кожу сохраняет люминесценцию (свечение) при освещении ультрафиолетовыми лучами в течение не менее 12 часов, даже после многократного мытья рук", – говорится в заявлении. Прокуратура также отмечает, что всем, кто указал на факты предполагаемой фальсификации выборов, была дана возможность предоставить любую имеющуюся у них информацию или доказательства относительно озвученных ими фактов. Также в заявлении прокуратуры отмечено, что в ходе опроса в суде большинство свидетелей не смогли предоставить следствию никаких доказательств, а их доводы основывались исключительно на непроверенной информации, предоставленной третьими лицами. "Они апеллировали к фактам, опубликованным в СМИ, в то время как отдельные свидетели сообщили следствию, что сделанные ими заявления о конкретных фактах фальсификации выборов носили превентивный характер и не содержали информации, основанной на реальных фактах", – отмечено в заявлении. По данным прокуратуры, в настоящее время уже проведено около восьмисот следственных и процессуальных действий, ряд следственных экспериментов с участием иностранных специалистов и назначены соответствующие экспертизы. На данном этапе по уголовному делу также опрошено около четырехсот человек. Выборы в Грузии Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией. Экс-президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика