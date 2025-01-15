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Guns N’ Roses даст концерт в Грузии в мае

Guns N’ Roses даст концерт в Грузии в мае

Sputnik Грузия

Билеты на концерт знаменитых американцев поступят в продажу уже 20 января 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T22:59+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Известная американская хард-рок-группа Guns N’ Roses выступит в черноморском поселке Шекветили (регион Гурия), в парке Цицинатела 30 мая. Билеты на концерт знаменитых американцев поступят в продажу 20 января, в 11:00. Цена билетов пока не озвучивается. Хотя, если судить по ценам билетов на прошлогодний концерт группы Scorpions в Шекветили, то они варьировались от 145 лари до 550 лари, в зависимости от категории мест. Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. Главная цель компании неизменна — сделать так, чтобы грузинская молодежь могла слушать любимых музыкантов у себя на родине, развивать индустрию развлечений в стране и популяризировать Грузию. Guns N’ Roses сформировались в 1985 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Текущий состав включает: вокалиста Эксла Роуза, соло-гитариста Слэша, басиста Даффа Маккагана, клавишников Диззи Рида и Мелиссу Риз, гитариста Ричарда Фортуса и барабанщика Фрэнка Феррера. Guns N’ Roses продала более 100 миллионов своих записей по всему миру, включая 45 миллионов только в США, в связи с чем считается одной из самых востребованных групп в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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